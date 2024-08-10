淡水新民公園設施老舊、地墊損壞 景觀處：年底前改善

新北市淡水區的新民公園於2014年闢建，至今已有10年，鄰近大廈、學校等，為提供周邊居民休憩使用，設立許多體健設施。（記者羅國嘉攝）

2024/08/10 12:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區的新民公園於2014年闢建，至今已有10年，鄰近大廈、學校等，為提供周邊居民休憩使用，設立許多體健設施，但有民眾向議員陳家琪反映，公園內設施及兒童遊具老舊、地墊損壞。綠美化環境景觀處表示，經市府改善計畫跨機關工作會議決議，改善淡水新民公園溜滑梯、體健設施、地墊及更新兒童遊具工程經費301萬元，預計年底前完工。

新民公園位於新民街120巷與新民街120巷45弄交叉路口，屬於鄰里公園，目前公園內有4座體健設施，包含三人上肢牽引器、三人轉腰器、雙人漫步機與雙人輪轉器，及一座兒童遊具，週邊有一座圓盤盪鞦韆、兩座搖搖馬，但民眾向議員陳家琪反映，公園內設施及兒童遊具老舊、地墊損壞。

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陳家琪表示，為了安全、提供民眾使用需求，已向景觀處爭取經費，將體健設施及兒童遊戲區範圍分開，老舊體健設施移除新設體健設施，兒童遊具也一併更新，另新設燈具3盞及座椅3座，打造更安全及舒適的空間。

景觀處回應，因新民公園2014年闢建至今，已有多處老舊設施損壞，無法提供民眾優良的公園休憩空間，經市府老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫跨機關工作會議決議，改善淡水新民公園溜滑梯、體健設施、地墊及更新兒童遊具工程經費301萬元，預計年底前完工。

淡水區公所經建課長黃烱裕表示，目前規劃的內容包含土木設施修繕以及兒童遊憩區更新，遊戲區新增一座兒童遊具，鋪面採用無縫地墊，讓遊戲區更多豐富性，另新設四座體健設施，包含雙人漫步機、雙人大轉、雙人上肢牽引器與雙人晃板，預計將體健設施與兒童遊戲區進行分區，增加孩童遊戲安全性，遊戲區與入口處鋪面更新，進行公園景觀改善，讓整體鋪面一致性，增加可見性，提高民眾使用率，體健設施區也能提供長者更安全且舒適的運動環境。

目前公園內有4座體健設施，以及一座兒童遊具，週邊有一座圓盤盪鞦韆、兩座搖搖馬。（記者羅國嘉攝）

民眾向議員陳家琪反映，公園內設施及兒童遊具老舊、地墊損壞。（記者羅國嘉攝）

淡水區公所將進行土木設施修繕以及兒童遊憩區更新。圖為模擬圖。（淡水區公所提供）

淡水區公所將進行土木設施修繕以及兒童遊憩區更新，並將體健設施與兒童遊戲區進行分區，增加孩童遊戲安全性。圖為模擬圖。（淡水區公所提供）

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