搭捷運慶祝麟洋配奪金！北捷和悠遊卡公司捐109萬支持羽球運動

慶祝王齊麟和李洋蟬聯奧運羽球男雙金牌，台北捷運公司與悠遊卡公司每卡共同提撥1元推廣羽球運動，統計8月9日搭乘北捷不重複卡數為109萬7186張，總計捐助109萬7186元給台北市體育局規劃使用。（資料照）

2024/08/10 12:15

〔記者林承鴻／台北報導〕慶祝王齊麟和李洋蟬聯奧運羽球男雙金牌，台北捷運公司與悠遊卡公司推出慶祝活動，每卡共同提撥1元推廣羽球運動。經統計，8月9日搭乘北捷不重複卡數為109萬7186張，總計捐助109萬7186元給台北市體育局規劃使用。

北捷表示，感謝所有旅客以實質行動推廣羽球發展，朝台北運動之都邁進，本案捐助款項依「台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」辦理，將該筆款項捐助體育局，相關用途由體育局規劃使用。台北市長蔣萬安先前宣布，將在北投士林科技園區西基地的學校用地，建地下2層、地上3層，設置4至5面競賽場地及2面暖身場地的國際羽球館。

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兒童新樂園及貓空纜車也同步於8月9日推出慶祝活動，兒童新樂園當日入園免門票，總計有約1萬1千人次享優惠；另昨日雖午後有雷雨攪局，但貓纜仍有近3千人次持悠遊卡搭乘，以5折優惠價搭纜車遊貓空。

此外，即日起至8月12日止，響應台北市政府「麟洋奪金 台北狂樂大放送」活動，加碼比照全市12座健身中心，北投會館健身房及游泳池免費入場，歡迎民眾把握週末假日多加利用。

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