為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

搭捷運慶祝麟洋配奪金！北捷和悠遊卡公司捐109萬支持羽球運動

慶祝王齊麟和李洋蟬聯奧運羽球男雙金牌，台北捷運公司與悠遊卡公司每卡共同提撥1元推廣羽球運動，統計8月9日搭乘北捷不重複卡數為109萬7186張，總計捐助109萬7186元給台北市體育局規劃使用。（資料照）

慶祝王齊麟和李洋蟬聯奧運羽球男雙金牌，台北捷運公司與悠遊卡公司每卡共同提撥1元推廣羽球運動，統計8月9日搭乘北捷不重複卡數為109萬7186張，總計捐助109萬7186元給台北市體育局規劃使用。（資料照）

2024/08/10 12:15

〔記者林承鴻／台北報導〕慶祝王齊麟和李洋蟬聯奧運羽球男雙金牌，台北捷運公司與悠遊卡公司推出慶祝活動，每卡共同提撥1元推廣羽球運動。經統計，8月9日搭乘北捷不重複卡數為109萬7186張，總計捐助109萬7186元給台北市體育局規劃使用。

北捷表示，感謝所有旅客以實質行動推廣羽球發展，朝台北運動之都邁進，本案捐助款項依「台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」辦理，將該筆款項捐助體育局，相關用途由體育局規劃使用。台北市長蔣萬安先前宣布，將在北投士林科技園區西基地的學校用地，建地下2層、地上3層，設置4至5面競賽場地及2面暖身場地的國際羽球館。

兒童新樂園及貓空纜車也同步於8月9日推出慶祝活動，兒童新樂園當日入園免門票，總計有約1萬1千人次享優惠；另昨日雖午後有雷雨攪局，但貓纜仍有近3千人次持悠遊卡搭乘，以5折優惠價搭纜車遊貓空。

此外，即日起至8月12日止，響應台北市政府「麟洋奪金 台北狂樂大放送」活動，加碼比照全市12座健身中心，北投會館健身房及游泳池免費入場，歡迎民眾把握週末假日多加利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
麟洋2度抗中奪金！朱立倫發雞排 韓國瑜謝讓世界再次看見台灣
2024/08/05 00:16

麟洋2度抗中奪金！朱立倫發雞排 韓國瑜謝讓世界再次看見台灣
用行動慶祝「麟洋配」奪金牌 高市議員白喬茵今辦挑戰賽
2024/08/05 12:53

用行動慶祝「麟洋配」奪金牌 高市議員白喬茵今辦挑戰賽

百年幽魂來帶路！威士忌迷必訪 神祕紅色大門限定開啟
堅持講「中國人的驕傲」沒錯 翁曉玲：我也不會叫台獨滾
2024/08/08 09:33

堅持講「中國人的驕傲」沒錯 翁曉玲：我也不會叫台獨滾
麟洋配連霸！陳其邁觀賽「緊張到不行」 網喊胃痛但好爽！
2024/08/05 00:58

麟洋配連霸！陳其邁觀賽「緊張到不行」 網喊胃痛但好爽！

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
自由爆新聞》麟洋奪金「藍扯中國驕傲」！網氣炸洗版「嗆爆國民黨」！
2024/08/05 20:38

自由爆新聞》麟洋奪金「藍扯中國驕傲」！網氣炸洗版「嗆爆國民黨」！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播