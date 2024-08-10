繼「海天慈雲」後 賴清德今再頒贈鹿港天后宮「澤被羣黎」匾額

總統賴清德今第4次到訪彰化縣鹿港天后宮參拜祈福，以總統身分頒贈「澤被羣黎」賀匾，感謝媽祖庇佑台灣國泰民安、風調雨順。（記者張聰秋攝）

2024/08/10 12:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統賴清德今（10日）第4次到訪彰化縣鹿港天后宮參拜祈福，並以總統身分頒贈「澤被羣黎」賀匾，感謝媽祖庇佑台灣國泰民安、風調雨順，並助他順利當選總統。此次揭牌儀式也象徵賴清德對媽祖信仰的虔誠與感恩之情。

天后宮正殿龍、虎兩側，已有前總統蔡英文、馬英九及賴清德在2020年擔任副總統時所頒的匾額。此次，賴清德再次親自頒贈匾額，並向天后宮主委張偉東贈送「名孚眾望」賀匾，恭喜張偉東連任，期許他繼續為媽祖婆服務，造福鄉親。

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賴清德與鹿港天后宮的長期良好互動，也展現了他與廟方主委的深厚友誼。今天上午，新任天后宮管委會成員、信徒代表及地方士紳熱情迎接賴清德到訪，這也是他就任總統後首次造訪天后宮，意義非凡。

值得一提的是，今天賴清德已是第4次造訪鹿港天后宮。元旦時他以民進黨總統候選人身分前來參拜，1月27日當選準總統後，再度拜訪天后宮向媽祖還願。第3次是在農曆春節期間，2月12日大年初三，賴清德在中部行春時特地前來向信眾拜年，並發送小紅包。今日的第4次參拜更因其已正式就任總統而顯得意義深遠，信眾們也感到無限榮耀。

早在2020年賴清德擔任副總統時，就已頒贈「海天慈雲」匾額給鹿港天后宮。

總統賴清德再次親自頒贈匾額，並向天后宮主委張偉東贈送「名孚眾望」賀匾，恭喜張偉東連任。（記者張聰秋攝）

廟方致贈領帶夾紀念品感謝總統賴清德。（記者張聰秋攝）

總統賴清德今頒贈「澤被羣黎」賀匾給鹿港天后宮，完成揭牌儀式後，旋即掛在正殿龍邊。（記者張聰秋攝）

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