國外交通票券無法退票 知名旅遊平台開放退款、承諾改善APP

有民眾於某知名旅遊平台網站購買境外交通票券，發現APP上訂單使用狀態標示不清、兌換期限到期後無法退款，且對退票退款訂有諸多條件，向消保官投訴。（台北市法務局提供）

2024/08/10 11:18

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾於某知名旅遊平台網站購買境外交通票券，發現APP上訂單使用狀態標示不清、兌換期限到期後無法退款，且對退票退款訂有諸多條件，向消保官投訴。經消保官會同交通部觀光署與該平台業者溝通後，業者已允諾針對逾期未兌換的交通票券，消費者可申請退款，並承諾改善網站及APP使用介面。

台北市法務局統計今年1月到7月共有699件跟旅遊住宿相關的申訴案，其中針對旅遊平台之申訴共計275件，約占4成。消保官提醒，市面上販售旅遊票券之網站平台眾多，但不同平台提供的商品或服務，在使用條件、兌換期限、退費政策等方面有不同規定，購買時一定要特別留意相關說明。

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消保官提醒消費者，在網路上購買旅遊票券時，務必仔細查看旅遊商品之詳細內容，包括使用條件、兌換期限及退款方式等，若有疑慮可先洽詢業者，釐清後再購買，購買後也要多留意票券狀態，避免後續爭議。

消保官呼籲業者，販售相關國外票券應明確揭露與票券相關的資訊，也要讓消費者方便查詢兌換期限、提供必要提醒，退款途徑應便於操作、退款政策也應公平合理。

法務局表示，民眾如有消費疑義，可上台北市法務局消保網查詢相關資訊，若有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉 7812 諮詢。消費者如欲提出申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統提出。

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