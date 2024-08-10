高雄南區資源回收廠採BOT興建 力拚9月公告招商

高雄南區資源回收廠將以BOT促參方式，原地建新替舊拚9月招商。（記者陳文嬋攝）

2024/08/10 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠將原地建新替舊，以BOT方式興建AI智能高效焚化爐，市府省下興建費用，年省公帑2至3億元，力拚9月底前上網公告招商，預計明年2月完成簽約。

環保局推動南區資源回收廠以BOT促參方式，原地先建新廠、再拆舊廠，興建AI智能高效焚化爐，預計招商123億元，市府無須支出興建費用及攤提折舊，每年還可節省操作維護及藥品經費2至3億元。

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環保局表示，新廠將採取總額減量，年處理量減少15萬噸，從57萬噸降為42萬噸，由民間興建及營運，遇緊急狀況可立即調度人力支援，避免受限政府採購法維修費時等。

有民代質疑民營廠會私收垃圾不受市府監督，環保局強調，廢棄物進廠由環保局統一調度，廠商依契約營運，不得自行增加收受垃圾，且廢棄物處理費由環保局收取，將編列預算受議會監督，解決垃圾處理問題，確保市民最大福祉。

此外，國內焚化廠民營化達8成，公、民營廠均受到政府監督；且新廠採用新式污染防制設備，空氣污染物排放減少5成以上，24小時連續自動監測，所有數據公開透明，供民眾上網查看。

環保局表示，8月辦理可行性評估報告審查通過後，力拚9月底前上網公告招商，預計明年2月完成簽約。

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