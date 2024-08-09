蟬聯全國東方美人茶特等獎 農友廖俊融曝關鍵

龍潭農友廖俊融（右三）連兩年奪特等獎，感謝團隊努力。（記者黃政嘉攝）

2024/08/09 23:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽今於台灣客家茶文化館進行頒獎，特等獎由龍潭農友廖俊融獲得，廖俊融連2年奪得特等獎，他認為在團隊的照料下，保持了東方美人茶的品質，將繼續努力；頭等一為苗栗農友韓順雄，從大宗茶生意轉做精緻茶，也是東方美人茶「常勝軍」。

全國優質東方美人茶評鑑比賽聘請農業部茶及飲料作物改良場專家，依據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出特等獎、頭等獎、二等獎、三等獎等獎別。廖俊融表示，團隊3年前成軍，建置智慧茶園，持續結合數位化的智慧農業，用手機監測農地狀況，靠團隊合作連2年得獎，磨合許多細節，調到最完美，因種植面積寬，茶菁原料多，機會就多一些。

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頭等一的韓順雄表示，過去做大宗茶生意，後來產區土地被徵收作新竹科學園區銅鑼園區，沒有大宗茶原料來源，就轉型做精緻茶，東方美人茶具高經濟價值，今年小綠葉蟬著涎的情況較沒這麼理想，有這樣的成績算可接受，種茶也需天時地利人和，採茶也很欠人手，在團隊管理也須努力。

桃園市長張善政提到，桃園每年有３大茶品分享盛會，包括桃映紅茶、拉拉山高山烏龍茶及東方美人茶，市府積極輔導桃園茶農投入智慧農耕技術，提高茶葉栽培效率，提升產品價值，也透過智慧農耕團協助解決茶產業從業人員短缺困境，市府將持續與農友攜手提升製茶技術與成果。

頭等一由苗栗韓順雄（右二）獲得，過去從大宗茶轉做精緻茶。（記者黃政嘉攝）

頭等二由龍潭農友鍾明學（右三）獲得。（記者黃政嘉攝）

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