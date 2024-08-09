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「火焰台灣」現身金山中角灣 「北海潮與火」展演嗨玩到9/1

「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」精彩演出，以「火焰台灣」象徵台灣人熱情，將掌聲、希望、夢想與溫暖，獻給台灣圖騰。（新北市政府提供）

「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」精彩演出，以「火焰台灣」象徵台灣人熱情，將掌聲、希望、夢想與溫暖，獻給台灣圖騰。（新北市政府提供）

2024/08/09 22:52

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市「北海夜金閃閃─北海潮與火」今晚在金山區中角灣國際衝浪基地揭開序幕，主持開幕儀式的市長侯友宜說，市府自2020年起舉行「北海夜金閃閃」，首年以「光，和_作用」為主題，隔年開始以「北海潮與火」接力，今年是第五屆，透過活動之美，推動在地文化觀光，同時點亮「青春山海線」，帶動全市產業發展。

開幕式由「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」帶來精湛演出，舞者們在沙灘上翩翩起舞，動作隨著音樂曲風、燈光特效轉換，時而輕柔、下腰飛吻，時而磅礡、宛如湧泉噴發，最後眾人點燃聖火，以「火焰台灣」象徵台灣人熱情，將掌聲、希望、夢想與溫暖，獻給台灣圖騰。

在場民眾紛紛鼓掌叫好，還有人說自己所站的位置有點距離，但仍能感受到熱度，更何況是與火共舞的舞者，很不容易，不禁直呼「玩火的年輕人，很勇敢！」

「青春山海線」全長145公里，從八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳與貢寮區。侯友宜指出，潮與火是金山年度重要活動，除了今晚有火舞演出，明天（10日）、8月17、24日及9月1日同一時間（19:00-19:30）也有，演繹〈焰舞潮生：金燦彼岸〉舞碼。

侯友宜建議，火舞表演結束後，晚上8點前可從沙灘區移駕到圓形平台區，參加「青農火BBQ派對」，共有4個場次。另外，9月1日（含）前，每週六、日（17:00-20:00）在中山溫泉公園有露天星光影院，每次播放不同的、以北海岸為核心的主題電影，詳情可上「2024北海夜金閃閃─北海潮與火」活動官網 查詢。

金山區長劉昌松說，金山位處北海岸中心，有金包里老街（金山老街）、溫泉公共浴室、朱銘美術館、獅頭山公園可俯瞰燭台雙嶼及磺港漁港，還有可能面臨失傳危機的百年文化「蹦火仔」，同時也是全國最大杜鵑花產地之一，歡迎遊客造訪。

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