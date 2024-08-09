捕捉黑鳶衝水捕魚瞬間 高3生温奕丞獲國家地理雜誌攝影大賽冠軍

嘉義縣立永慶高中高三學生温奕丞拍攝黑鳶衝水捕魚作品，獲國家地理雜誌台灣攝影大賽青少年組冠軍。（温奕丞提供）

2024/08/09 21:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中高三學生温奕丞，在基隆拍攝到黑鳶俯衝水面捕魚的瞬間，作品參加今年國家地理雜誌台灣攝影大賽，奪得青少年組冠軍。

温奕丞說，因登山時被台灣的山岳之美深深吸引，下山後總是懷念山岳壯麗美景，然而上山路程蜿蜒曲折且遙遠，並擔心可能因天災無法再次前往，因此決定學習攝影，用照片記錄美麗的瞬間。

請繼續往下閱讀...

温奕丞說，就讀高中時，因在臉書社團中看到一張照片，呈現鵂鶹的飛行姿態，因而發現台灣這座島嶼上竟有這麼多他從未見過的物種，經過閱讀相關知識，瞭解台灣是非常棒的鳥類棲息地，因而啟發飛羽攝影的興趣。

温奕丞表示，他和家人到基隆旅遊，剛好經過黑鳶覓食的區域基隆海洋廣場，優雅的黑鳶在空中翱翔，翅膀劃出美麗的弧線，立刻拿出相機拍攝，拍下黑鳶衝水捕魚畫面。得獎作品中，鳶的翅膀完全展開，爪子向前伸展捕獲獵物，水面上的漣漪反射光線，形成波紋和亮點的複雜圖案。

温奕丞說，得獎照片並沒有完全滿意，若有機會，願意坐在海洋廣場一整天，等待捕捉到一張完美的照片，「這就是飛羽攝影的樂趣。」

永慶高中校長郭春松說，温奕丞為學校AI科技特色班學生，學校推動多元能力發展，恭喜他獲得攝影大賽冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法