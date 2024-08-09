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剛晉升金標賽事就出包！台北馬拉松報名網頁大當機 跑友怒轟

「台北馬拉松」獲世界田徑總會（WA）「金標籤」認證。不過半程馬拉松項目今天開放報名，報名網站卻大當機。（資料照）

「台北馬拉松」獲世界田徑總會（WA）「金標籤」認證。不過半程馬拉松項目今天開放報名，報名網站卻大當機。（資料照）

2024/08/09 19:57

〔記者甘孟霖／台北報導〕全國年度最大城市路跑賽事「台北馬拉松」今年首度獲世界田徑總會（WA）「金標籤」認證。不過半程馬拉松項目今（9日）開放報名，報名網站就大當機，許多跑友在網頁卡了數小時都還沒登進去，怨聲載道。對此體育局表示，因今年台北馬拉松晉升金標賽事，同一時段湧入多達2萬多人報名，頻寬難以負載。

台北馬拉松今年升級金標賽事，也是國內唯一金標認證的市區路線賽事。賽事分為全馬、半馬，以及「三公里歡樂早餐跑」、「九公里世壯運加油組」。全馬項目限額九千名，採登記抽籤制；早餐跑以及世壯運加油組即起至九月卅日止開放報名；而半馬賽事則於今下午2點起，採優先順序制開放報名，限額1.9萬名。

開放報名後許多人都反映，卡在報名頁面好幾個小時，等待的時間幾乎都可以跑完一場半馬賽事；還有人批評，官網提到「台北馬拉松不屈不撓的精神」，想不到竟然是要從報名就開始。台北馬拉松的官方臉書粉絲專頁底下，也湧入許多憤怒的跑友怒灌，將近一千則留言幾乎都是批評報名網頁有問題。

體育局對此表示，因今年台北馬拉松晉升為金標籤賽事，吸引許多民眾踴躍在第一時間報名，導致網站瞬間流量過大，一度有同一時段湧入多達2萬多人，使頻寬難以負載。中華民國路跑協會已將報名網站頻寬擴充至最大、加速疏散報名人潮，體育局也呼籲選手們，半程馬拉松組共有1.9萬名額，可於數小時後再上網報名，透過時間分流，更利於選手們能如願參賽。

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