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郭婞淳、陳念琴奧運雙銅 台灣大頒7位數「助威金」

舉重選手郭婞淳勇奪銅牌。（台灣大提供）

舉重選手郭婞淳勇奪銅牌。（台灣大提供）

2024/08/09 19:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣大哥大今天宣布，台灣大哥大運動家族選手在國際舞台上發光發熱，舉重選手郭婞淳勇奪銅牌、拳擊選手陳念琴也獲銅牌，董事長蔡明忠將頒發高達7位數的助威金；台灣大也宣布，將在週日（11日）出戰金牌賽的拳擊選手林郁婷，台灣大哥大已備妥10萬美元助威金，期盼郁婷能勇奪金牌。

台灣大哥大今天說明，目前台灣大哥大運動家族選手總計21位，橫跨9項運動項目，其中12位選手挺進巴黎奧運。除了甫獲銅牌的舉重好手郭婞淳、拳擊好手陳念琴外，後續還包含首次被列入奧運項目的「霹靂舞好手」孫振，預計將於8月10日出賽；台灣史上第一人闖進拳擊金牌戰的「台灣拳后」林郁婷，則將於8月11日出賽。

台灣大哥大表示，「舉重女神」郭婞淳自2021年加入台灣大哥大運動家族以來屢創佳績，在2021年東京奧運中奪得個人生涯首面奧運金牌，完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」壯舉，隨後在2023年世界舉重錦標賽中再度獲得金牌。

此次巴黎奧運是婞淳第四度出征，在負傷的狀況下，參加舉重女子59公斤級賽事，抓舉開把103公斤成功，第3把挑戰105公斤，成功突破個人在東京奧運時的紀錄；挺舉更在最後一把力拼金牌，一口氣從130加到137公斤，雖未成功，但最終以總和235公斤摘下銅牌。

台灣大哥大表示，「拳擊女王」陳念琴在今年加入台灣大哥大運動家族後，隨即在3月義大利奧運拳擊世界區資格賽，第三度取得奧運資格，並在巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事中，一路擊退多明尼加、巴西以及烏茲別克拳擊好手挺進4強，準決賽強碰大會第二種子中國選手，可惜最終不敵對手，為台灣拿下銅牌，依然寫下個人三屆奧運最佳成績，台灣大也頒發2.5萬美元的助威金，感謝念琴能所不能、為國爭光。

拳擊選手陳念琴也獲銅牌。（台灣大提供）

拳擊選手陳念琴也獲銅牌。（台灣大提供）

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