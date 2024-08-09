廢枕頭、棉被不再「偷渡」！彰化縣回收100噸廢棄物製燃料棒

自今年7月1日起，彰化縣成為全國首個，也是唯一一個全面回收廢棄家居紡織品的縣市，廢棄枕頭、棉被等紡織品，全都回收製成燃料棒再利用。（記者張聰秋攝）

2024/08/09 19:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣與固體再生燃料（SRF）科技廠商合作，每年免費處理3600噸家居紡織品、舊衣物和薄塑膠片等回收物，這些過去都被送往溪州焚化廠當成「垃圾債」燒掉，現在全部交給科技業者提煉再利用，民眾不用再當垃圾「偷渡」，直接交給各地公所清潔隊即可回收。上個月（7月）全縣共回收100噸廢棄枕頭、棉被及絨毛娃娃等紡織物，全部被拿去做成燃料棒，回收極大化。

彰化縣環保局今年編列353萬元，推動「廢棄生物質物料與固體再生燃料（SRF）資源循環計畫」，來處理這些「垃圾債」，也就是由再利用機構、科技業者將廢棄的家居紡織品、舊衣物和塑膠薄片精煉抽絲，製成固體再生燃料棒，取代傳統燃料如煤炭，降低空氣污染，並提升溪州焚化廠的垃圾處理效能。

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環保局指出，這項計畫旨在將民間回收商不願意處理的廢棄物，如舊衣、棉被、枕頭、絨毛娃娃和塑膠薄片，交由再利用機構處理，經過科技業者精煉後，製成細條狀的固體再生燃料棒，達到垃圾循環再利用的目的。

自今年7月1日起，彰化縣成為全國首個，也是唯一一個全面回收廢棄家居紡織品的縣市。首月執行成效浮現，全縣共回收100噸廢棄家居紡織品，如果用一般垃圾車、每台載重量約3.5噸換算，幾乎是29台垃圾車的重量，數量其實蠻驚人的。

彰化縣與固體再生燃料科技廠商合作，每年免費處理3600噸家居紡織品、舊衣物和薄塑膠片等回收物，解決過往這些都被當成垃圾「偷渡」進溪州焚化廠燒掉。（記者張聰秋攝）

彰化縣7月起擴大資源回收項目並加強垃圾破袋檢查，一個月下來，全縣共回收約100噸廢棄家居紡織品，這些現在全部做成燃料棒。（記者張聰秋攝）

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