桃園原民音樂節爆爭議！巴大雄不唱〈可不可以放進去一下下就好〉神曲

2024Lailai桃園原住民族音樂節將於24日登場，市長張善政歡迎大家共襄盛舉。（記者謝武雄攝）

2024/08/09 19:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」將於24日在陽光劇場舉行，市府今舉行宣傳記者會，當天邀多位原民歌手獻唱，其中巴大雄以〈可不可以放進去一下下就好〉神曲爆紅；民進黨團總召林志強認為，該歌曲不適合在完全沒有限制的情況下演出，會請原民局與原唱協商，不要唱這首歌，主辦單位協商後確定巴大雄不會唱這首歌。

林志強說，巴大雄演唱的〈可不可以放進去一下下就好〉，於2022年9月上線後掀起廣大討論，在YouTube上架5天突破150萬觀看次數而被網友封為神曲，外界批評歌曲讓人有性暗示聯想，但巴大雄出面澄清歌詞不是帶有顏色，希望外界別想歪，可見這首歌曲並不是老少咸宜，才建議巴大雄不要唱這首歌。

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原住民族音樂節於24日下午4點30分起至晚上9點30分在陽光劇場舉行，邀請原民金曲歌王桑布伊、金曲歌后阿爆、金曲獎最佳新人獎MAKAV真愛所屬的那屋瓦少女隊、藝人郭芝吟、巴大雄、全能創作歌手LCY呂植宇，壓軸則是原子少年VERA，另原林藝術舞集、永平工商表演藝術科Milaladiway原民藝術表演班、義盛國小雲之聲合唱團等表演團體。

桃園原住民族音樂節除免費入場外，現場還有搗麻糬、原民舞蹈、原民服裝等原民草地體驗，只要拍照打卡，皆可獲得「LALAI」限定客製精美頭巾，詳情可至「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」FB粉絲專頁查詢。

市長張善政致詞時指出，桃園原住民人口數僅次於花蓮，且擁有完整原住民族文化，此次原住民音樂節，將以多元音樂能量，帶來非常精彩的演出；未來市府除持續提供更好表演舞台，亦希望透過人才培育計畫，培養更多年輕新秀成為傑出的表演者。

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