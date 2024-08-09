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新北原民局開辦「免費意外險」 估4.2萬族人受惠

新北市原住民族行政局今年6月13日至2025年6月13日推出原住民族微型保險實施計畫，預估約有4.2萬名受惠。（新北市原住民族行政局提供）

新北市原住民族行政局今年6月13日至2025年6月13日推出原住民族微型保險實施計畫，預估約有4.2萬名受惠。（新北市原住民族行政局提供）

2024/08/09 19:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局今年6月13日到2025年6月13日推出原住民族微型保險實施計畫，提供年滿15到未滿65歲族人全面意外保障，包含發生意外身故每人可給付10萬保險金、意外失能依等級最高可給付10萬元保險金、意外傷害醫療保險金最高給付額則有1萬元，市府已一併為符合資格者辦理納保，不用額外負擔保險費用，預估約有4.2萬名受惠。

原民局指出，新北市已有超過6萬名原住民族人設籍，其中多數從事基層、勞力密集型工作，今年開辦的原住民族微型保險針對從事高職災風險低保障的族人，一旦遭逢意外事故時，除了有社會保險減輕醫療負擔外，更藉由保險提供即時的救急保障，發揮保護傘功能，提供族人家庭經濟協助以穩定生活。

原民局說，根據中央原民會最新原住民族就業狀況調查報告顯示，僅有45.07％族人有保勞工保險，56.58％有投保商業保險，換言之，高達43.42％無投保任何商業保險，因此儘管醫療上有全民健保協助，萬一碰上意外傷病未達嚴重程度者，還是容易讓一個家庭陷入經濟困境。

局長林瑋茜說，市府挹注600萬元預算推動此項計畫，希望能幫助在都市打拚的勞動者堅實後盾，確保在面臨意外事故時，能獲得及時的經濟協助，不再感覺自己像個城市漂鳥。

族人諮詢微型保險理賠內容及相關申請表件。（記者羅國嘉攝）

族人諮詢微型保險理賠內容及相關申請表件。（記者羅國嘉攝）

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