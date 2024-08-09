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旅宿業明年起禁提供一次性用品 嘉義市逾7成業者準備好了

旅宿業者明年元旦起禁止主動提供一次用旅宿用品。（記者王善嬿攝）

旅宿業者明年元旦起禁止主動提供一次用旅宿用品。（記者王善嬿攝）

2024/08/09 17:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕環境部去年發布「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年元旦起施行，禁止旅宿業者提供一次用洗髮乳、牙刷等用品，違者可裁罰1200元以上6000元以下罰鍰。嘉義市旅館商業同業公會約7成業者已不主動提供一次用旅宿用品，並在官方網站、房間內張貼告示。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李啓光說，因應明年上路新制，已有約7成業者不主動提供一次用旅宿用品，請客人自備用品或自費購買，在官網、房間內都會張貼告示告知客人，多數客人配合自備用品，部分客人向櫃檯人員提出需求仍會提供。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺說，集團旗下各館響應永續環保行動，今年9月1日開始不再提供牙刷、牙膏、刮鬍刀等一次性備品，而嘉義市天成文旅繪日之丘則是自開幕至今，客房內就不採用一次性小瓶裝塑膠瓶沐浴用品，提供固定於牆上的可回填大瓶裝、飯店自行開發的洗髮沐浴凝露，同時為減少資源耗竭，也邀請住客共同節約用水與用電，響應政府環保政策。

嘉義市政府環保局副局長孫意惇說，環境部「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」明年元旦起施行，旅宿業者明年元旦起不得主動提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等用品，市府今年也訂定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，已經市議會三讀通過，7月16日公告、目前函請環境部備查，預計明年元月16日起實施，將依循中央法規，違者未在限期內改善，可裁處1200元以上6000元以下罰鍰。

市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉義市現有97間旅館飯店、民宿，房間數共5469間，因應明年起禁止主動提供一次用旅宿用品新制，已委託專業團隊辦理輔導課程協助業者因應。

張婉芬說，明年還有一項新規定，如國軍英雄館、救國團活動中心、教師會館、寺廟香客大樓等無旅宿業登記，收費提供住宿的營運模式與旅宿業無異，交通部觀光署2015年修正發展觀光條例，上述場所自該條例修正施行之日起10年內，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，才能繼續營業，此「落日條款」期限將於明年元月21日到期，已邀請專家學者組輔導團拜會嘉義國軍英雄館及救國團嘉義學苑，兩間業者均 將轉型為月租住宿。

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