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台中最大社宅「廍子安居」動工 中央興辦1430戶2028年完工

國家住都中心在台中興辦最大社宅「廍子安居」有1430戶。（記者蘇孟娟攝）

國家住都中心在台中興辦最大社宅「廍子安居」有1430戶。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/09 16:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國家住宅及都市更新中心在台中市規劃最大社宅「廍子安居」今天動工，斥資79億2000萬元蓋1430戶，預計2028年完工，也是中央在台中規劃開工的第7處社宅。內政部長劉世芳指出，配合總統賴清德居住正義政策，全國已盤點200處土地，未來加速推建社宅，落實居住正義。

「廍子安居」位於北屯區廍子重劃區，鄰近廍子國小、廍子國中及環中東路及台74線快速道路，住都中心規劃1430戶住宅單元，設有托嬰中心、幼兒園及親子館，攜手台中市政府設置社區心理衛生、身心障礙職業重建中心以及北屯區就業服務台等，今天舉行動工典禮。

劉世芳指出，中央不選偏遠之處，而是以最好的地點興辦社宅，以「小造鎮」規模提供給年輕人及弱勢居住。

劉世芳說，前總統蔡英文任內積極打造社宅，面臨土地不夠多的問題，賴總統上任後要求各部會盤點公有土地，目前全台已盤點出200塊土地可蓋社宅，會加速興建，搭配租金補貼、包租代管等落實居住正義，除了照顧年輕人及弱勢外，高齡老人也能住社宅，讓上一代及下一任居住品質更好、更便宜，推動「國家亮點旗艦工程」。

國家住都中心董事長花敬群指出，住都中心在過去4年平均每年可蓋1萬5000戶社會住宅，賴清德希望8年興建13萬戶，會繼續拚下去。他也說，台中規劃興辦社會住宅的數量約1.5萬戶，全國排第4，期許與台中市府合作多盤點土地，愈早把土地找出來，就可以愈快興建有多元設施及功能的社會住宅，「連新加坡人都會羨慕」。

立法院副院長江啟臣則說，他的選區裡沒有中央興辦的社宅，未來將與中央合作推動興建更多社宅。

住都中心說，中央目前在台中市推動15處5095戶社宅決標，包含今天動土的「廍子安居」，共有7處基地、2971戶興建中，潭子區的「頭家安居」將是中央於台中全新興辦可最快入住的社宅，去年開工，預計2027年初竣工，年中入住；廍子安居社宅預計2028年完工。

社宅「廍子安居」動工。（記者蘇孟娟攝）

社宅「廍子安居」動工。（記者蘇孟娟攝）

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