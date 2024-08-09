調解紛爭促進勞資和諧共創雙贏 苗縣府表揚24名績優調解人

苗栗縣政府表揚24名績優調解人，盼調解紛爭促進勞資和諧共創雙贏。（苗栗縣政府提供）

2024/08/09 16:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府去年委由勞資關係協會調處勞資爭議案件，調解成立比例達65.3％，苗栗縣政府今（9）日表揚24位績優調解人及唯一績優團體苗栗縣勞資關係協會，苗栗縣長鍾東錦肯定他們在專業中融入溫情訴求，展現專業排解紛爭增進勞資和諧，成為穩固工商發展及社會安定的重要基石。

據統計，苗縣府去年間受理調解案件共274件，其中270件委由勞資關係協會處理，調解成立158件、不成立84件、撤案28件，成立比例約65.3％。

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鍾東錦逐一頒發「調和鼎鼐」獎牌給24位績優調解人，另頒發「勞資橋梁」獎牌給績優團體勞資關係協會，由理事長葉瑞安帶領理監事接受表揚。

而接受表揚的24位績優調解人當中，最資深的是調解勞資爭議長達35年的苗栗縣勞資關係協會總幹事陳建明，陳也兼任苗栗地院調解委員、大量解雇預警通報查訪機制委員等要職，曾獲行政院勞動部資深調解人表揚及高等法院績優調解委員等殊榮，他憑著不斷研習成長的專業素養和一股排解勞資糾紛的熱忱，投入調解事務35年，期盼讓勞資雙方都「互利共存」。

苗栗縣勞資關係協會總幹事陳建明（右），調解勞資爭議長達35年，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚。（苗栗縣政府提供）

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