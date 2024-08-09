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愛在坪林 阿公阿嬤重披婚紗走紅毯超開心

新北市坪林區舉辦「愛在坪林」活動，讓長者再次穿上白紗禮服，走紅地毯，許多阿嬤穿上白紗，暨開心又顯得嬌羞。（記者翁聿煌攝）

新北市坪林區舉辦「愛在坪林」活動，讓長者再次穿上白紗禮服，走紅地毯，許多阿嬤穿上白紗，暨開心又顯得嬌羞。（記者翁聿煌攝）

2024/08/09 16:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕不只是年輕人要過情人節，長輩也有過情人節的權利，七夕情人節前夕，坪林區衛生所、農會與世界和平統一家庭聯合會、社團法人台灣公益聯盟共同舉辦「愛在坪林」活動，讓長者再次穿上白紗禮服，走紅地毯，許多阿嬤穿上白紗，既開心又顯得嬌羞，看起來至少年輕一半以上。

主辦單位指出，坪林位處於偏鄉地區，地區的長者們長年採茶，重心都以家庭為主，在日常生活中少有機會參與集體活動，透過這次七夕活動，希望能促進社區長者之間的互動與交流，增加他們的生活樂趣與幸福感。

今天到場的阿公阿嬤，平均都在6、70歲，最年長的有90多歲，年輕時出嫁根本沒機會盛裝打扮，或是家庭經濟能力不允許，今天在主辦單位提供西式白婚紗和美妝的難得機會下，大家開心穿著漂亮的白婚紗，阿嬤們笑得超開心，歡樂的情緒也感染到在場的來賓和工作人員。

坪林區長周慶珍說，看到平常的鄉親長輩都穿著很樸素，今天化妝起來個個都是俊男美女，又充滿喜氣，加上許多單位共同贊助餐盒、茶點、伴手禮跟佈置物品，坪林形象商圈理事長高明富贊助西點蛋糕，讓活動有如社區舉辦集團結婚，帶給長輩們十足難忘的一天。

坪林的阿嬤們重新穿上婚紗，大家都開心得不得了，家屬也幫忙拍照，留下難忘的記憶。（記者翁聿煌攝）

坪林的阿嬤們重新穿上婚紗，大家都開心得不得了，家屬也幫忙拍照，留下難忘的記憶。（記者翁聿煌攝）

穿婚紗走紅毯，阿公阿嬤們重新許下海誓山盟，感動所有人。（記者翁聿煌攝）

穿婚紗走紅毯，阿公阿嬤們重新許下海誓山盟，感動所有人。（記者翁聿煌攝）

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