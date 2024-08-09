南投縣垃圾日增近10噸 最快月底公布焚化爐選址地點

鄰近鳥潭人工湖的草屯垃圾場，去年趕工將堆置的垃圾打包，現已將打包垃圾堆置在非都市農牧用地，被審計室要求檢討改善。（資料照）

2024/08/09 14:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣審計室今在議會臨時會報告指出，南投縣綠能永續中心促參前置計畫停滯，環保局會後表示，疫情過後全縣垃圾量日增快10噸，縣府已不做綠能中心，改以BOT方式興建可產生電能的焚化爐，月底到9月初縣長就會宣布選址地點，從民意溝通、土地變更到興建，預估6年才能完成。

南投縣議會第8、9次臨時會今天開議，會中邀南投縣審計室主任楊美冠，報告審核縣府去年度決算、推展工作的審核意見，其中希望檢討的有多項與垃圾有關，包括：環境部要求每日垃圾量減為210噸未達標，配合鳥嘴潭人工湖去化草屯垃圾場垃圾，環保局打包垃圾堆置在非都市農牧用地。此外，南投縣府的綠能永續中心促參前置計畫，迄今未召開公聽會，該計畫停滯不前。

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縣府環保局長李易書在會後表示，南投縣的垃圾量在疫情過後，因觀光垃圾、網購物包材量增加，每日全縣垃圾量不減反增，已從每天250公增至近260公噸。

李易書說，水利署補助經費去化鄰近鳥嘴潭的草屯垃圾場的堆置垃圾，垃圾已打包，現暫堆的土地，環保局已在進行合法化的申請。

「綠能永續中心已不做了！促參前置計畫已結案退回補助經費！」李易書說，縣府已決定採BOT方式興建焚化爐，目前有選中1、2個地點，月底或下月初縣長許淑華就會公布選址地點，並與地方進行溝通，地方同意後才能進行土地變更、環境影響評估、興建等程序，預計興建完成要近6年時間。

桃園市、新竹縣焚化爐都使用該種焚化爐，焚化前先篩選垃圾後再焚燒，焚燒產生熱能變成電能，將來可售電。

南投縣垃圾越堆越多，已堆到24萬噸，去年10月還有新人到埔里垃圾山拍結婚照。（資料照，埔里鎮清潔隊提供）

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