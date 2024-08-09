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馬公港務大樓外牆維修甫完成 雄獅是否繼續維持旅館部營運受矚目

馬公港務大樓是澎湖馬公港門面，旅館部卻多次易主。（記者劉禹慶攝）

馬公港務大樓是澎湖馬公港門面，旅館部卻多次易主。（記者劉禹慶攝）

2024/08/09 14:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公港務大樓外牆工程圍籬甫拆除，就傳出雄獅旅遊不排除「退出」旅館部經營，讓各界震驚不已！港務公司高雄港務分公司馬公管理處證實雄獅提出配套方案，希望港務公司提供協助，解除租賃合約是選項之一。

原本經營國外旅遊的雄獅旅遊，因疫情關係，一度將重心移往國旅市場，大舉進軍離島澎湖旅遊，並與港務公司簽約，租賃馬公港務大樓6-12樓旅館部，租約由2023年起租約20年，每年租金900餘萬元，整修期間可享租金免費優惠，原本預訂今年6月29日正式開幕，但卻遲遲未有動作，外界「退租」傳言不斷。

根據了解，馬公港務大樓同步進行外牆修繕，並設置工程圍籬，讓戶外候船空間縮減，傳聞雄獅承租6至12樓旅館部，僅需要負擔違約金500萬，港務公司就花了1億左右去維護外牆，而13樓頂樓的合約，也從原本的20平方公尺，變更追加承租700平方公尺，讓外界質疑港務公司有獨厚雄獅之嫌？如今外牆工程完成拆除圍籬，又傳出雄獅可能退租消息。

針對外界質疑，馬公管理處表示，馬公港務大樓外牆修繕，是因為帷幕觀景電梯玻璃漏水，需要進行整修，與雄獅承租無關。至於雄獅若要退租，除了沒收違約金500萬元外，還要負擔其他懲罰性罰金。而雄獅退租只是其中一個選項，前提是港務公司無法配合其提案，最主要的原因還是國旅市場不佳有關。

馬公港務大樓外牆完工圍籬拆除，港務公司高雄港務分公司馬公管理處證實雄獅提出配套方案，希望港務公司提供協助，解除租賃合約是選項之一。（記者劉禹慶攝）

馬公港務大樓外牆完工圍籬拆除，港務公司高雄港務分公司馬公管理處證實雄獅提出配套方案，希望港務公司提供協助，解除租賃合約是選項之一。（記者劉禹慶攝）

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