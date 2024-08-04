風災截斷交通命脈！杉林溪再休園至8/15 重創暑假旅遊

凱米風災截斷杉林溪聯外交通，路基嚴重流失已禁止通行。（圖由民眾提供）

2024/08/04 16:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風造成南投山區道路中斷，雖陸續搶通，但從鹿谷溪頭往杉林溪的投51線因路基流失，路面剩一半已禁止通行，由於是通往杉林溪園區的要道，交通命脈遭截斷，園區自7月24日休園至8月6日後，不得已再延長休園至8月15日，嚴重衝擊暑假旅遊。

杉林溪園區表示，風災過後積極整理園內步道，並清除倒木樹枝等，原定休園至8月6日可對外開放，但因目前聯外道路仍中斷，考量旅遊車輛進出安全，休園從颱風期間的7月24日至26日，再延至8月6日，現階段則再延至15日，惟休園期至少23天，已嚴重衝擊暑假旅遊，現只盼道路能儘速搶通，早日重新開園。

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南投縣政府工務處表示，投51線路基流失，剛好是前往杉林溪的必經路段，雖仍有其他替代道路，但因替代路徑路幅小、會車不易，且僅供小車通行，遊覽車不能行駛，確實影響當地聯外方便性。

現已委請廠商搶修，將透過打樁、填土方式穩定路基，希望先搶通單線，至少維持對外交通，惟工期需要2、3週，預估8月中或下旬才能搶通，屆時也將進行「單線雙向」交通管制，待放行單向車流後，再換對向車流通行。

受凱米風災影響，杉林溪聯外道路中斷，杉林溪園區再延長休園至8月15日。（記者劉濱銓攝）

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