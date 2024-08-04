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遭柯粉造謠中傷 國泰人壽找第三方檢測APP：確認安全無虞！

國泰人壽近日公開第三方檢測APP安全性結果。（資料照）

國泰人壽近日公開第三方檢測APP安全性結果。（資料照）

2024/08/04 18:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前有疑似柯粉在網上宣稱自己曾參與開發「國泰人壽」的APP，恐嚇民進黨支持者、台派和青鳥不要使用，否則後果自負，引發網路輿論譁然，不少用戶擔心個資外洩。國泰人壽第一時間發出聲明澄清，2日公開第三方檢測APP安全性結果以昭公信。

一名自稱之前投票都投給民眾黨的網友日前在Threads上發文聲稱，自己曾參與開發國泰人壽和「玉山銀行」的APP，嗆聲綠粉、台派和青鳥以後不要用這2個APP，引發疑慮。對此，玉山立刻發聲明譴責不實言論，將追究散布謠言人士的法律責任，絕不寬貸。國泰更連發2篇聲明，強調對這種惡意造謠、攻擊影響客戶或公司聲譽者，皆秉持零容忍態度，並透露已掌握該網友身分，確實為國泰員工，即刻暫停該員業務並進行調查。

國泰人壽2日再於臉書公開第三方檢測公司APP之安全性結果，「本公司委請第三方專業機構，針對客戶使用之App全面檢測，已於8/1全數檢測完畢並確認皆安全無虞，請客戶安心使用；另再次檢查網路所指該員所有經手項目，確認均無其它風險事項。」

國泰人壽表示，「為避免有心人士不當使用公司內部資訊，本公司業已再次強化內部控管措施，並提升同仁資安意識與教育，對客戶、對公司、對自己負責。服務客戶、保護客戶是我們的第一要務。感謝所有客戶的信賴與支持，請放心使用國泰人壽提供的各項服務。」

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