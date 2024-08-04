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台南孔廟、國華友愛獲選全國美學示範商圈 爭得千萬經費

台南國華友愛商圈（圖）獲選「商圈美學設計加值計畫」全國首屆示範商圈。（台南市政府提供）

台南國華友愛商圈（圖）獲選「商圈美學設計加值計畫」全國首屆示範商圈。（台南市政府提供）

2024/08/04 15:58

〔記者王姝琇／台南報導〕經濟部商業發展署首次辦理113年度「商圈美學設計加值計畫」，由全國324個商圈組織中遴選出4商圈作為示範導入，以優化商圈整體形象促進永續發展，其中台南孔廟、國華友愛等2大商圈脫穎而出，成為全國首屆示範商圈。

台南市長黃偉哲表示，2024台灣設計展將於10月26日至11月10日於台南市美術館2館，及市定古蹟西市場盛大展出，周邊鄰近台南孔廟與國華友愛兩大商圈也同獲經濟部青睞，共爭取到商圈美學設計加值計畫1000萬元經費。

黃偉哲說，該計畫將與台灣設計研究院緊密合作，發掘商圈的發展課題並進行品牌識別、街道空間改造，結合中央、地方、商圈組織、專家顧問及設計團隊的協作共創，從人、場、服務等多方面探索，致力打造既美觀又具永續發展的人本消費環境，為商圈轉型帶來新契機。

台南市孔廟商圈於「商圈美學設計加值計畫」的加值重點是以強化孔廟文化為導入，以府中街為主，透過商圈識別設計、街道公共規劃、亮點商家改造及文化商品開發等面向，提升商圈文化氛圍與吸引力。國華友愛商圈則聚焦於國華街一帶，包含護境松王百年夫妻樹、淺草西門及永樂市場，以街區老牌新造為重點進行識別重造、入口意象建置及招牌整理，為商圈注入新的生命力。

經發局長林榮川說，今年度由台南市孔廟商圈及國華友愛商圈作為此次計畫的先行者，預計配合台灣設計展一起亮相展示成果，讓更多人看到台南市商圈的無限可能，同時今年也將持續投入委辦公所整合商圈提案，共核定本次國華、孔廟在內等廿七個商圈案次行銷活動，希望藉由中央及地方共同投入努力下，吸引民眾到台南商圈遊玩消費。

台南市孔廟商圈獲選「商圈美學設計加值計畫」全國首屆示範商圈。（台南市政府提供）

台南市孔廟商圈獲選「商圈美學設計加值計畫」全國首屆示範商圈。（台南市政府提供）

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