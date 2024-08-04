為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

頭城搶孤9/2歡送「好兄弟」 為避免碰觸禁忌將落實管制

今年的頭城搶孤訂於9月2日深夜開賽，圖為往年活動盛況。（資料照）

今年的頭城搶孤訂於9月2日深夜開賽，圖為往年活動盛況。（資料照）

2024/08/04 15:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城搶孤是全國最盛大的搶孤民俗，今年活動今天舉行破土典禮，訂於9月2日深夜開賽，共有12隊報名參賽，每隊5名選手將透過疊羅漢方式攀爬塗抹牛油的孤柱，在農曆7月底鬼門關之夜歡送「好兄弟」。

頭城搶孤去年發生選手半空倒掛事故，大會指向女性進入搶孤場地「觸碰禁忌」，招致性別歧視質疑聲浪，讓輿論炸鍋。頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村今天表示，活動會場的孤棚下方歷年都有設置管制區，基於民間習俗及安全考量，今年將嚴格執行管制措施，只開放工作人員、選手出入。

楊碧村解釋，孤棚下方管制區流傳不少禁忌，包括適逢生理期的女性、剛參加喪禮的男性都不宜進入，無性別歧視無關，另一方面，大會也在場規劃安全配套方案，讓選手安心比賽。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、頭城鎮長蔡文益、礁溪鄉長張永德等人，都受邀出席頭城搶孤破土典禮。楊碧村說，本屆活動有外國選手組隊報名，為本土民俗注入國際元素，12支勁旅同台競技，精彩可期。

台灣有「北頭城、南恆春」2大搶孤盛事，屏東恆春的活動稱為豎孤棚，每年中元節晚間舉行，活動規模更勝一籌的頭城搶孤，在農曆7月最後一天比賽，扮演壓軸角色。

頭城搶孤競賽使用的孤棚，採用16根杉木當孤柱，孤柱頂端設置孤棚平台，平台上方另有13根孤棧，孤棚平台離地13公尺，孤棧高約30公尺，總高度43公尺，活動當晚開賽鑼聲響起，選手攀爬孤柱，爬到柱頂後以「倒翻棚」技法爬上孤棚，接著爬孤棧，率先鋸斷棧頂的順風旗就奪下優勝。

頭城搶孤是全國最盛大的搶孤民俗，扮演農曆7月民俗系列活動的壓軸。（資料照）

頭城搶孤是全國最盛大的搶孤民俗，扮演農曆7月民俗系列活動的壓軸。（資料照）

頭城搶孤今天舉行破土典禮，祈求活動平安順利。（圖由頭城鎮中元祭典協會提供）

頭城搶孤今天舉行破土典禮，祈求活動平安順利。（圖由頭城鎮中元祭典協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
頭城搶孤選手倒掛 禁忌說惹議
2023/09/16 05:30

頭城搶孤選手倒掛 禁忌說惹議
頭城搶孤選手倒掛意外 大會稱「有人觸碰禁忌」輿論炸鍋
2023/09/15 17:51

頭城搶孤選手倒掛意外 大會稱「有人觸碰禁忌」輿論炸鍋

Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏
被點名犯搶孤禁忌 王婉諭還原「選手掛5分鐘無人救」過程
2023/09/16 11:23

被點名犯搶孤禁忌 王婉諭還原「選手掛5分鐘無人救」過程
頭城搶孤意外粉專怪王婉諭犯禁忌 挨轟：沙豬牽拖屎尿
2023/09/16 08:43

頭城搶孤意外粉專怪王婉諭犯禁忌 挨轟：沙豬牽拖屎尿

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播