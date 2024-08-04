頭城搶孤9/2歡送「好兄弟」 為避免碰觸禁忌將落實管制

今年的頭城搶孤訂於9月2日深夜開賽，圖為往年活動盛況。（資料照）

2024/08/04 15:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城搶孤是全國最盛大的搶孤民俗，今年活動今天舉行破土典禮，訂於9月2日深夜開賽，共有12隊報名參賽，每隊5名選手將透過疊羅漢方式攀爬塗抹牛油的孤柱，在農曆7月底鬼門關之夜歡送「好兄弟」。

頭城搶孤去年發生選手半空倒掛事故，大會指向女性進入搶孤場地「觸碰禁忌」，招致性別歧視質疑聲浪，讓輿論炸鍋。頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村今天表示，活動會場的孤棚下方歷年都有設置管制區，基於民間習俗及安全考量，今年將嚴格執行管制措施，只開放工作人員、選手出入。

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楊碧村解釋，孤棚下方管制區流傳不少禁忌，包括適逢生理期的女性、剛參加喪禮的男性都不宜進入，無性別歧視無關，另一方面，大會也在場規劃安全配套方案，讓選手安心比賽。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、頭城鎮長蔡文益、礁溪鄉長張永德等人，都受邀出席頭城搶孤破土典禮。楊碧村說，本屆活動有外國選手組隊報名，為本土民俗注入國際元素，12支勁旅同台競技，精彩可期。

台灣有「北頭城、南恆春」2大搶孤盛事，屏東恆春的活動稱為豎孤棚，每年中元節晚間舉行，活動規模更勝一籌的頭城搶孤，在農曆7月最後一天比賽，扮演壓軸角色。

頭城搶孤競賽使用的孤棚，採用16根杉木當孤柱，孤柱頂端設置孤棚平台，平台上方另有13根孤棧，孤棚平台離地13公尺，孤棧高約30公尺，總高度43公尺，活動當晚開賽鑼聲響起，選手攀爬孤柱，爬到柱頂後以「倒翻棚」技法爬上孤棚，接著爬孤棧，率先鋸斷棧頂的順風旗就奪下優勝。

頭城搶孤是全國最盛大的搶孤民俗，扮演農曆7月民俗系列活動的壓軸。（資料照）

頭城搶孤今天舉行破土典禮，祈求活動平安順利。（圖由頭城鎮中元祭典協會提供）

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