新北防災版圖再擴大 蘆洲區迎3家企業新夥伴保障居民生命財產安全

全聯有線電視總經理龔邦泰（左起）、蘆洲區公所區長鍾耀磊、豐雞號創始人許豐起、寶島眼鏡集賢路分店的經理江文雄等人共同響應蘆洲防災企業版圖。（記者羅國嘉攝）

2024/08/04 14:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，於公所7樓大禮堂與轄內全聯有線電視股份有限公司、豐雞號及寶島眼鏡集賢路分店正式簽署企業防災合作備忘錄，並邀集歷年簽約的防災企業一同出席，見證蘆洲防災企業版圖再擴大。蘆洲區公所區長鍾耀磊表示，此次簽屬不僅凝聚政府與企業的合作共識，也能保障居民生命及財產安全，建立安全、適合居住的社區環境。

全聯有線電視總經理龔邦泰指出，在決定與公所簽署合作備忘錄後，全聯便積極參與公所舉辦的防災社區、防災公園開設等防災演練，為可能發生災難時，做足充分準備，為蘆洲貢獻心力，因為全聯深信，企業的力量不僅在於創造價值，更在於回饋社會。

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豐雞號創始人許豐起表示，自己是蘆洲起家的餐飲業，今年受公所邀約參與各項防災演練，為各式演練提供餐點，提供防災活動強而有力的後援，持續努力成為蘆洲有益的企業；寶島眼鏡集賢路分店的經理江文雄則強調，未來與公所的防災合作中，承諾為提升社區防災能力，提供必要的支持，以實現共同提升市民安全目標。

鍾耀磊說，在台灣所面臨災害多為複合型災害，單一災害如連鎖反應般引發其它災害的產生，因此精進防災作為便必須連結在地企業共同投入，而此次簽署儀式除了與新夥伴們簽訂防災備忘錄，更特別邀請歷年防災合作夥伴一同出席見證，盼能拋磚引玉，讓更多在地企業參與防災，擴大救災能量，保障居民生命及財產安全，建立安全、適合居住的社區環境。

鍾耀磊強調，防災企業一直是市府重要政策，期望透過建立政府與企業的夥伴關係，藉由企業資源，強化政府防減災能力，讓防災工作扎根，共同打造具有防災韌性的城市，而此次簽屬儀式不僅凝聚市府與企業的合作共識，也進一步促進社區各界對於防災工作的重視和參與，公所也將持續推動類似的防災合作機制，希望能夠吸引更多企業的積極參與，共同守護社區安全，讓每一位居民都能在災害來臨時得到即時的保護和支援。#

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