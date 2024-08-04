高雄旗鼓渡輪節流調整船班 擬限縮旗津卡次數遭砲轟

往返旗津與鼓山之間的渡輪，近日因平日上班尖峰時間從4艘執勤降為3艘，候船班距多5分鐘，引來旗津人抱怨。（記者許麗娟攝）

2024/08/04 13:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨高雄市議員簡煥宗昨（3）日臉書發文指出，近日旗津往返鼓山的渡輪，平日上班的尖峰時間由原本的4艘輸運降為3艘，拉長候船班距造成居民不便，並怒指高雄輪船公司擬限縮居民持旗津卡免費搭渡輪為每日2次。貼文引來高雄市議長康裕成留言「輪船公司很過分」，高雄輪船公司董事長黃淑美則回應「有做不好的地方，我會馬上改正」。

高雄輪船公司因年年虧損已累計達11億556萬餘元，為此，自7月起，將平日上班尖峰時間原本4艘執勤的渡輪降為3艘，1艘則做備勤之用，雖然提升每艘渡輪的載運量，但班距也由原本的8至10分鐘，拉長至10到15分鐘，居民因此向簡煥宗抱怨造成不便。

請繼續往下閱讀...

簡煥宗的文中點出，旗津之所以會成為島嶼，是因為高雄港在二戰後第一港口不敷使用，且其水深無法供洲際貨櫃輪進出，因此計畫將旗津南部挖空，打造第二深水出入港口，也就是旗津居民犧牲交通權益換來了台灣的經濟榮景。

建議輪船公司想要解決虧損問題，應認真想辦法提升營運品質以達到開源的效果，不論是提升觀光渡輪的搭乘人次、加強異業結盟，或強化渡輪的使用狀況等，要從根本解決問題，而不是一味犧牲旗津居民的權益。

而貼文引來不少人齊砲轟高雄輪船公司，高雄市議長康裕成留言「輪船公司很過分」，高雄輪船公司黃淑美也回應，「謝謝議長指教，有做不好的地方，我會馬上改正，不推拖，不找理由，該走人就走人，這是我負責任的態度」。

「中鋼運通企業工會暨中運福委會」也火力全開地寫道，「累積虧損10億居然還大言不慚的說陳其邁市長就是要借重你管理的長才，現在虧損沒搞定，員工被新官上任的總經理搞到苦不堪言，居然還犧牲原就屬於旗津居民的搭乘權利來達成個人績效，這樣的傲慢與目中無人，高雄市獨立總工會已經在規劃協助旗津居民及輪船工會弟兄到市府懇求其邁市長拯救旗津居民及輪船公司員工，免於女皇威權統治水深火熱之中，官位是一時留點給人探聽，建議高雄港之花若是真心願意負責任，那就遞交辭呈帶著妳的總經理一起離開輪船公司，平息民怨沸騰，展現風骨、知所進退！」

而「高雄好過日」粉絲專頁也留言，「簡單的說：1. 旗鼓線旗津卡用量約一半，少收票價8～9000萬，實際成本6000多萬，市府補助逐漸調升到4000萬，還有2000多萬缺口。2. 但輪船公司每年虧5000萬（2022決算），扣除補貼的份額也還虧2000多萬。3. 由於旗津受長年港埠開發影響，限制居民生活環境，保障交通權是政府承諾，就該遵守到底。因此一方面中央地方應該把這2000多萬的缺口想辦法補足。4. 但輪船公司在遊港、棧貳航線和其他服務或副業開發上，也有很大進步空間，在旗津乘客不虧本下，理應要能靠著觀光休憩運量實現盈利，這部分還得加強經營能力。」

「下一代人本交通促進會」粉絲專頁也留言，「謝謝議員為這個議題發聲，大眾運輸本應以落實交通平權為目標，而非因虧損就擅自減班，犧牲來往旗津民眾的交通權益！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法