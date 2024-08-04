獅子會友加油打氣 修緣育幼院小勇士明起挑戰自行車穿越南投

嘉市私立修緣育幼院為期6天的「圓夢計畫：環島拼圖．我要去南投」即將於明天（5日）展開。（圖由嘉市議員張秀華提供）

2024/08/04 13:22

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市私立修緣育幼院為期6天的「圓夢計畫：環島拼圖．我要去南投」即將於明天（5日）展開，13位修緣小勇士將挑戰自行車穿越南投的高山峻嶺，今天出發啟程，長期熱心公益的獅子會友捐贈「修緣小勇士腳踏車停放站」啟用，為小勇士加油打氣。

今天國際獅子會台灣總會2012~2013年度總會長蔡金鍊與國際獅子會300D1區前總監、嘉市議員張秀華等多位獅子會友到修緣育幼院與院長李宗益及13位修緣小勇士共同啟用「修緣小勇士腳踏車停放站」，並為啟程自行車挑戰的修緣小勇士加油打氣，現場氣氛溫馨歡愉。

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李宗益說，「圓夢計畫」自2022年起步，從彰化的200公里挑戰逐步擴展，去年更完成全台980公里的驚險旅程；今年修緣小勇士將挑戰南投的高山路線，這是一場新的挑戰，將為他們帶來全新的成長體驗。

張秀華說，嘉鳳獅子會長期支持修緣育幼院活動，這次慷慨支持「圓夢計畫：環島拼圖．我要去南投」挑戰，同時得知育幼院孩子們缺少停放腳踏車處所，經引薦嘉鳳會第38屆會長林秝宸獅友一同來圓孩子們的夢，贊助興建修緣小勇士腳踏車停放站，讓孩子們擁有一個充滿希望與溫暖的成長環境。

國際獅子會300D1區前總監、嘉市議員張秀華（右）為修緣小勇士加油打氣。（圖由嘉市議員張秀華提供）

修緣小勇士將挑戰自行車穿越南投的高山峻嶺，今天出發啟程。（圖由嘉市議員張秀華提供）

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