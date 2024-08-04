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不畏高溫！新莊國泰國小師生暑假撕小廣告 幫地球打掃垃圾

新莊國泰國小老師帶著學生一起撕除違規小廣告。（新北市環保局提供）

新莊國泰國小老師帶著學生一起撕除違規小廣告。（新北市環保局提供）

2024/08/04 11:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了將環保習慣落實日常生活，新莊區國泰國小林老師帶領23位師生響應「全民撕小廣告─集撕廣益活動」，在學校附近街道撕除違規小廣告，讓孩子度過充實的暑假，順便幫地球打掃垃圾。

新北市環保局表示，新莊區國泰國小與財團法人黃烈火社會福利基金會辦理黃爺爺之家兒童課後陪伴中心，今年暑假安排陪伴中心孩子們參加集撕廣益活動，帶領學生撕除社區內的違規小廣告，環保局也頒發參與證明給所有響應活動的師生。

參與活動的同學說，「我今天幫地球打掃垃圾」，雖然外面天氣很熱、流了好多汗，但撕了一些廣告貼紙、也夾了一些垃圾，把地球打掃乾淨，很開心。

林老師表示，這次發現附近街道廣告大部分是有黏性的貼紙，撕除不易，孩子們展現耐心，仔細地清除了上百張，同時體認對環境的負面影響。

環保局補充，「全民撕小廣告」活動有「秤重換好禮」，只要撕除1公斤以上的小廣告可兌換衛生紙、專用垃圾袋等禮物，還獲1張摸彩券，撕除5公斤以上者可參加「晉級達人挑戰賽」，只要掃描摸彩券QR code並填寫資料，有機會獲得節能智慧家電、無線型耳機等大獎，滿5公斤者可申請「環境教育時數認證」，活動將持續至11月30日止。

新莊區國泰國小師生響應新北環保局「全民撕小廣告─集撕廣益活動」。（新北市環保局提供）

新莊區國泰國小師生響應新北環保局「全民撕小廣告─集撕廣益活動」。（新北市環保局提供）

新莊國泰國小老師帶著學生一起撕除違規小廣告。（新北市環保局提供）

新莊國泰國小老師帶著學生一起撕除違規小廣告。（新北市環保局提供）

環保局特別頒發參與證明給所有響應「全民撕小廣告─集撕廣益」活動的師生。（新北市環保局提供）

環保局特別頒發參與證明給所有響應「全民撕小廣告─集撕廣益」活動的師生。（新北市環保局提供）

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