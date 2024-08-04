台南水道博物館創館元老木偶近日拆除 民眾不捨

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

2024/08/04 11:01

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館創館迄今將近5年，親子沙坑旁的人氣裝置藝術巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除，不少民眾直呼「好捨不得。」

巨型木偶拉米是水道博物館的創館元老之一，童趣造型成為最受歡迎的裝置藝術，吸引不少遊客拍照，堪稱園區指標景點，但因長期設置於戶外，木質結構已嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷‘，已經造成危險，館方評估後，決定讓木偶功成身退，將於7日拆除。

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許多民眾得知巨型木偶即將走入歷史，相當不捨，館方也舉辦活動，希望讓民眾與它一同留下最後回憶，只要將與木偶的合照分享到臉書，並且標記水道博物館，即可在到訪時，出示截圖換取紀念品，希望能讓木偶影像一直留在網路。

文化局長謝仕淵表示，水道博物館在開館初期就設置親子沙坑，以及高4.5公尺的木偶，為了配合園區豐富生態，並在木偶頭部設置鳥巢裝置，可惜的是，迄今都沒有鳥類進駐，應是因為附近樹稍有鳳頭蒼鷹的窩巢所致。

館方指出，前幾年韓劇魷魚遊戲木頭人引起風潮時，也是園區木偶的全盛時期，許多遊客合影留念，雖然館方定期都會為木偶上漆保養，但仍不敵大自然的破壞力道，加上不少民眾拍照時，會直接坐在木偶身上，更加速木偶毀損，為了避免對遊客的安全造成威脅，決定拆除。

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

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