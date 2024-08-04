為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南水道博物館創館元老木偶近日拆除 民眾不捨

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

2024/08/04 11:01

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館創館迄今將近5年，親子沙坑旁的人氣裝置藝術巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除，不少民眾直呼「好捨不得。」

巨型木偶拉米是水道博物館的創館元老之一，童趣造型成為最受歡迎的裝置藝術，吸引不少遊客拍照，堪稱園區指標景點，但因長期設置於戶外，木質結構已嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷‘，已經造成危險，館方評估後，決定讓木偶功成身退，將於7日拆除。

許多民眾得知巨型木偶即將走入歷史，相當不捨，館方也舉辦活動，希望讓民眾與它一同留下最後回憶，只要將與木偶的合照分享到臉書，並且標記水道博物館，即可在到訪時，出示截圖換取紀念品，希望能讓木偶影像一直留在網路。

文化局長謝仕淵表示，水道博物館在開館初期就設置親子沙坑，以及高4.5公尺的木偶，為了配合園區豐富生態，並在木偶頭部設置鳥巢裝置，可惜的是，迄今都沒有鳥類進駐，應是因為附近樹稍有鳳頭蒼鷹的窩巢所致。

館方指出，前幾年韓劇魷魚遊戲木頭人引起風潮時，也是園區木偶的全盛時期，許多遊客合影留念，雖然館方定期都會為木偶上漆保養，但仍不敵大自然的破壞力道，加上不少民眾拍照時，會直接坐在木偶身上，更加速木偶毀損，為了避免對遊客的安全造成威脅，決定拆除。

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

台南山上花園水道博物館創館元老巨型木偶「拉米」，不堪歲月及長期風吹日曬而損壞，將於近日拆除。（館方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本議員參訪台南水道 力促大阪水道與台南水道實質交流
2024/07/31 23:23

日本議員參訪台南水道 力促大阪水道與台南水道實質交流
撐過風雨！台南水道黑冠麻鷺防松鼠搶蛋 育雛模樣全都錄
2024/04/28 18:49

撐過風雨！台南水道黑冠麻鷺防松鼠搶蛋 育雛模樣全都錄

Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏
紅美黑大方！ 「最美亞種」朱鸝現身台南水道博物館
2024/03/17 16:12

紅美黑大方！ 「最美亞種」朱鸝現身台南水道博物館
開園以來最嚴重災損 台南水道博物館陸、空雙管齊下復原
2024/07/28 12:01

開園以來最嚴重災損 台南水道博物館陸、空雙管齊下復原

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播