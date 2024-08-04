宣傳台日大港水果祭 陳其邁20年來第一次炒飯

陳其邁選擇高雄大樹金鑽鳳梨，炒出鳳梨蝦仁炒飯。（高市府提供）

2024/08/04 10:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為宣傳8月24日、25日於高雄舉行的「2024台日大港水果祭」，高雄市長陳其邁與日方合體，來場「水果料理對決」，他並獻出20年來第一次炒飯，大火炒出鳳梨蝦仁炒飯。

文化總會秘書長李厚慶表示，文總與日本台灣交流協會一同策劃了首兩屆台日水果祭活動，希望藉「水果」共同話題，紀念台日友情的里程碑，大獲民眾好評。今年更前進高雄擴大辦理，相信「甜蜜的水果plus熱情的高雄」，將使活動更有看頭。

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為了宣傳台日大港水果祭，高雄市長陳其邁合體日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、高雄事務所所長奧正史，來場「水果料理對決」！陳其邁選擇高雄大樹金鑽鳳梨，大火炒出鳳梨蝦仁炒飯，片山和之挑中台灣火龍果及日本溫州蜜柑，特製水果三明治，奧正史則選用富士蘋果，大秀蘋果削皮刀工，完成糖葫蘆。

到了互相試吃評比時間，陳其邁笑稱：「這是我20年來第一次炒飯！」他強調特別選用大樹鳳梨，清爽酸甜滋味非常開胃；片山和之與奧正史也捧場大呼：「喔伊系！」奧正史更是多次添飯，相當認可陳其邁的手藝。

片山和之表示，選用火龍果、葡萄等台日水果入菜，象徵台日友好，尤其今年台灣紅肉火龍果首度外銷日本，相信會像芒果、鳳梨等水果一樣，受到日本人歡迎。

出身青森縣的奧正史說，小時候常吃蘋果製作的蘋果飴，是日本祭典的經典定番，「充滿童年的美好回憶。」

高市府行政暨國際處處長張硯卿說明，「2024台日大港水果祭」將於8月24日、25日，在高雄流行音樂中心海風廣場登場，將有近百業者出攤，不只品嚐得到台日水果、高雄農特產，多家冰品也熱情響應，並邀請台日人氣KOL同歡。

高雄市長陳其邁（中）合體日方，宣傳8月24日、25日舉行的「2024台日大港水果祭」。（高市府提供）

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