金門金湖廣場「親子派對樂園」開趴 魔術秀+泡泡秀嗨翻

昇恆昌金湖廣場親子派對樂園開園，魔術師丁丁的泡泡秀「一呼百應」，大小朋友都開心。（記者吳正庭攝）

2024/08/03 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕昇恆昌金湖廣場親子派對樂園今天在高分貝的歡樂聲中開心啟動，即日起週週都有闖關換商品抵用券。金湖鎮長陳文顧應邀出席，配合魔術師上場小秀一段「飛桌」，不知道是否一時情緒太嗨，稍後致詞開場白，一度自稱「縣長」，連他自己也不好意思。

昇恆昌金湖廣場親子派對樂園「開園」，魔術師丁丁演出開場秀，以及「一呼百應」泡泡秀，不一會兒功夫台上台下打成一片，笑聲四起，最後一幕由丁丁雙手牽扶著小方桌騰空而起，丁丁邀請金湖鎮長陳文顧，兩人各持桌巾兩角，一聲指令，小方桌如輕盈桌巾般無重力升空，兩人隨著小方桌在觀眾席間穿梭，驚訝聲與歡笑聲不斷，家長說，現場好像掉進電影「哈利波特」的魔法學校。

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陳文顧致詞一度沒有回神，對於自己如何讓桌子飛起來，仍感到不可思議，一開口習慣說的「鎮長……」前面，不小心多了一句「縣長……」，脫口不久隨即修正回「鎮長」，不少家長莞爾一笑。

陳文顧說，昇恆昌長久以來，不論是受到疫情或大環境影響，都不氣餒，都會絞盡心思帶動市場，昇恆昌每天都在進步，這樣的精神值得肯定，也希望金湖廣場業績越來越好，也能帶動金湖鎮的商機，讓金湖更好。

金湖廣場經理張嘉霖說，金湖廣場攜手風靡少女的人氣插畫家KINGJUN，8月起一連4個週六、週日下午2點到5點，在金湖廣場4樓戶外廣場舉辦8個場次的「親子派對樂園」。

張嘉霖說，只要是昇恆昌iRich會員帶年齡3到8歲小朋友到金湖廣場，就可以兌換樂園闖關券，免費玩釣魚場、彈珠台、水槍射擊、碰碰車，闖關完成除獲得超可愛的KINGJUN貼紙，還能獲得商品抵用券；8月24、25日還有帶動跳姊姊和大家互動，歡迎大朋友帶小朋友一起到金湖廣場「FUN」電。

另外，到12月底前，只要在金湖廣場和4.5公尺高的超巨型EBX「宇宙熊」拍照打卡，完成闖關任務，就可領取療癒感十足的宇宙熊冰磚。

魔術師丁丁的泡泡秀，讓小朋友玩得不亦樂乎。（記者吳正庭攝）

金湖鎮長陳文顧（右二）應魔術師丁丁（右一）邀請上台「合演」，兩人各持桌巾兩角，小方桌隨即騰空而起，陳文顧仔細端詳內部是否藏有機關都不得要領。（記者吳正庭攝）

魔術師丁丁用泡沫幫小朋友作造型，在現場大受歡迎。（記者吳正庭攝）

炎炎夏日，金湖廣場辦的釣魚闖關活動，也受大、小朋友歡迎。（記者吳正庭攝）

金門昇恆昌金湖廣場內還有一項「秘密武器」，和高四點五公尺「宇宙熊」拍照打卡，完成闖關任務，就可領取療癒感十足的宇宙熊冰磚。（記者吳正庭攝）

金門昇恆昌金湖廣場療癒感十足的宇宙熊冰磚。（記者吳正庭攝）

金湖廣場經理張嘉霖（左一）前往甚受小朋友喜歡的碰碰車闖關，再三提醒注意「行車安全」。（記者吳正庭攝）

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