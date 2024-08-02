麟洋配逆轉勝！金門Live直播集氣奏效 週日金牌戰來小巨蛋加油

金門縣政府開設Live賽事轉播專區為「麟洋配」集氣發功，出動巨幅國旗帶領觀眾高喊加油。（記者吳正庭攝）

2024/08/02 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門子弟李洋與好搭檔王齊麟進軍巴黎奧運羽球男子雙打，今晚6點對決世界排名第2的丹麥組合，金門縣政府開設Live賽事轉播專區為「麟洋配」集氣，現場出動巨幅國旗加油，縣長陳福海更與副縣長李文良全程坐鎮，果然奏效，「麟洋配」打進金牌戰，縣府準備10罈高粱酒作摸彩品。

賽前，金門縣體育會理事長唐麗輝就直言，「麟洋配」是最強男雙組合，3年前在東京奧運完成不可能的奇蹟，一舉拿下羽球男雙金牌，創下台灣羽球史新紀錄，她也再次預言，麟洋配今晚會再度完成不可能的奇蹟。

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縣府為凝聚更多為「麟洋配」的集氣力量，在金城國中藝文活動中心開設Live賽事轉播專區。副縣長李文良說，李洋賽前曾說，擔心現場會被為對手丹麥加油的聲音蓋過去，李文良向到場的支持者喊話，一定要一起高聲吶喊，讓金門的加油聲穿越空間的阻隔，傳到巴黎賽事會場。

縣長陳福海也現身賽事轉播專區，更拿著加油棒跟著鄉親一起吶喊加油，全程盯場觀戰，直到「麟洋配」以2比1獲勝，陳福海不由自主地說，「很棒」，給予「麟洋配」高度肯定。

「麟洋配」今晚先輸1局後逆轉拿下勝利，4日金牌戰對上世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶。

縣府說，為讓更多鄉親齊聚一堂為金門子弟李洋及搭檔王齊麟加油，4日當天的Live賽事轉播專區移師「小巨蛋」縣立體育場舉行，預計準備1000張摸彩券，屆時還有10罈的高粱酒作為彩品。

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金門縣副縣長李文良（中）、教育處長孫麗琪（右）與李洋的伯父李開陣（左）都親臨Live賽事轉播專區為子弟兵李洋加油。（記者吳正庭攝）

金門縣政府開設Live賽事轉播專區為「麟洋配」集氣發功，不少人拿國旗、加油棒到場加油。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右二）全程觀戰。（記者吳正庭攝）

賽前，金門縣體育會理事長唐麗輝（右）就直言，「麟洋配」今晚會再度完成不可能的奇蹟。（記者吳正庭攝）

金門縣政府開設Live賽事轉播專區為「麟洋配」集氣發功，縣長陳福海、副縣長李文良、縣體育會理事長唐麗輝都出席觀戰。（記者吳正庭攝）

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