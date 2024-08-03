台灣美食展飯店餐券狂賣！明天大廚接力現場美食教學
〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣美食展今天（3日）是第二天，多家飯店推出餐飲券、住宿券優惠引發搶購，明天更有多個飯店大廚現場教學美食餐飲食譜，以及拉糖藝術展演，民眾可把握機會參加。
今天許多飯店推出超值優惠餐券、住宿券，台北美福大飯店每日限量「彩匯自助餐下午茶或晚餐雙人券」買一送一快閃活動，兩個快閃時段都有饕客排隊搶購；台北晶華酒店也祭出超殺優惠，最熱銷的「栢麗廳/泰市場自助美饌雙人環遊券」每張只要2599元，買10張再加贈1張；天成飯店推出最受民眾喜愛的烤鴨券，包含「明爐烤鴨三吃兌換券」2180元、「招牌烤鴨四人合菜」3600元。
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除了飯店餐券造成搶購熱潮，各家販售在地美食與伴手禮的餐廳及小農也賣得很好，嘉義館的「卓武山咖啡農場」開展不到半小時就有破萬訂單，粉絲進場即鎖定購買阿里山世界級精品咖啡；台灣農業館「鹽水意麵工坊」的鹽水意麵及帥哥番茄今天銷售一空不再補貨；台南館販售的新品種水蜜桃芒果也被搶購一空；人氣最夯的台灣好食館今天更是擠滿觀展民眾，儂來餐廳今天下午2點多古早味八寶米糕完售緊急補貨；晉揚欣茶庄．咖啡莊園的阿里山青心烏龍茶、阿里山金萱茶、阿里山咖啡蜜處理都完售，店家緊急補貨。
台灣農業館每日限量的田媽媽十二味小辦桌，今天由首間獲得米其林必比登推薦的田媽媽「長盈海味屋」謝佳歆主廚，帶來傳承魚乾風味與記憶的「朝虱目想魚乾味」套餐，台南館邀請必比登推介「東香台菜海味料理」蔡瑞成師傅，演示有百年歷史的家傳宴客菜「思慕魚肚煮五柳枝」，以及台菜王子龍師傅製作「台南金湯思慕魚」；文化部「舌尖漫遊」講座則是邀請到台南市政府文化局長謝仕淵，分享虱目魚的文化歷史及料理吃法，讓民眾除了吃美食，也能更深入了解傳統及創新兼具的台灣味。
明天大會舞台活動不間斷，曾獲廚藝大賽冠軍的駱進漢師傅將在下午1點「大師廚藝秀」展示冠軍菜色櫻花蝦芋頭酥，提供試吃；獲得米其林綠星肯定的陽明春天薛永鴻主廚在下午2點「主廚的烹飪哲學」展演果醋台灣綠竹筍養身料理；全台第一位獲得米其林侍酒師大獎得主林允順，下午3點30分以「餐酒搭配哲學」教學餐食與酒飲的搭配技巧。
客家館由「君悅飯店」主廚羅偉洲與楊子儀一同演繹客家蔬食料理「松露福氣天使冷麵捲」；瓊漿玉露館則邀請阿基師及小剛老師再度帶來以酒入菜的美味料理。