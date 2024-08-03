台灣美食展飯店餐券狂賣！明天大廚接力現場美食教學

「瓊漿玉露館」邀請阿基師來到現場示範認證酒品入菜妙招。（台灣觀光協會提供）

2024/08/03 20:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣美食展今天（3日）是第二天，多家飯店推出餐飲券、住宿券優惠引發搶購，明天更有多個飯店大廚現場教學美食餐飲食譜，以及拉糖藝術展演，民眾可把握機會參加。

今天許多飯店推出超值優惠餐券、住宿券，台北美福大飯店每日限量「彩匯自助餐下午茶或晚餐雙人券」買一送一快閃活動，兩個快閃時段都有饕客排隊搶購；台北晶華酒店也祭出超殺優惠，最熱銷的「栢麗廳/泰市場自助美饌雙人環遊券」每張只要2599元，買10張再加贈1張；天成飯店推出最受民眾喜愛的烤鴨券，包含「明爐烤鴨三吃兌換券」2180元、「招牌烤鴨四人合菜」3600元。

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除了飯店餐券造成搶購熱潮，各家販售在地美食與伴手禮的餐廳及小農也賣得很好，嘉義館的「卓武山咖啡農場」開展不到半小時就有破萬訂單，粉絲進場即鎖定購買阿里山世界級精品咖啡；台灣農業館「鹽水意麵工坊」的鹽水意麵及帥哥番茄今天銷售一空不再補貨；台南館販售的新品種水蜜桃芒果也被搶購一空；人氣最夯的台灣好食館今天更是擠滿觀展民眾，儂來餐廳今天下午2點多古早味八寶米糕完售緊急補貨；晉揚欣茶庄．咖啡莊園的阿里山青心烏龍茶、阿里山金萱茶、阿里山咖啡蜜處理都完售，店家緊急補貨。

台灣農業館每日限量的田媽媽十二味小辦桌，今天由首間獲得米其林必比登推薦的田媽媽「長盈海味屋」謝佳歆主廚，帶來傳承魚乾風味與記憶的「朝虱目想魚乾味」套餐，台南館邀請必比登推介「東香台菜海味料理」蔡瑞成師傅，演示有百年歷史的家傳宴客菜「思慕魚肚煮五柳枝」，以及台菜王子龍師傅製作「台南金湯思慕魚」；文化部「舌尖漫遊」講座則是邀請到台南市政府文化局長謝仕淵，分享虱目魚的文化歷史及料理吃法，讓民眾除了吃美食，也能更深入了解傳統及創新兼具的台灣味。

明天大會舞台活動不間斷，曾獲廚藝大賽冠軍的駱進漢師傅將在下午1點「大師廚藝秀」展示冠軍菜色櫻花蝦芋頭酥，提供試吃；獲得米其林綠星肯定的陽明春天薛永鴻主廚在下午2點「主廚的烹飪哲學」展演果醋台灣綠竹筍養身料理；全台第一位獲得米其林侍酒師大獎得主林允順，下午3點30分以「餐酒搭配哲學」教學餐食與酒飲的搭配技巧。

客家館由「君悅飯店」主廚羅偉洲與楊子儀一同演繹客家蔬食料理「松露福氣天使冷麵捲」；瓊漿玉露館則邀請阿基師及小剛老師再度帶來以酒入菜的美味料理。

人氣最夯的台灣好食館擠滿民眾準備大快朵頤。（台灣觀光協會提供）

今年首次新增食物模型作品，讓民眾近距離見識食物藝術。（台灣觀光協會提供）

今年首次新增食物模型作品，讓民眾近距離見識食物藝術。（台灣觀光協會提供）

今年許多展館不約而同以「虱目魚」為主題。（台灣觀光協會提供）

台北美福大飯店每日限量「彩匯自助餐下午茶或晚餐雙人券」買一送一快閃活動。（台灣觀光協會提供）

台南館在地伴手禮廣受好評，新品種水蜜桃芒果也被搶購一空。（台灣觀光協會提供）

首位以「純素客家料理」入選米其林的主廚廖永勛Ted帶來「戰爭菜包」廚藝展演。（台灣觀光協會提供）

喜愛美食的饕客們，趕緊把握展期最後兩天到美食展尋寶。（台灣觀光協會提供）

嘉義館邀請型男主廚吳秉承現場示範綠竹筍佐烏魚子醬及烏魚子山葵燒。（台灣觀光協會提供）

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