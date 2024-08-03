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「桃界愛馬仕」來襲！ 小農叫賣梨山水蜜桃 3顆200元瘋搶

台中市農業局促銷高山水蜜桃。（記者黃旭磊攝）

台中市農業局促銷高山水蜜桃。（記者黃旭磊攝）

2024/08/03 18:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕「桃界愛馬仕，精品蜜桃in梨山」開幕式，今天在台中市太平區登場，農業局長張敬昌到場叫賣當季水蜜桃，吸引民眾頂著豔陽排隊領取，而山區小農叫賣「3顆水蜜桃兩百元」，不到半小時就賣完。

張敬昌說，梨山為台灣高海拔水蜜桃最多產區，海拔近兩千公尺且水源乾淨，絕對是精品。

太平馬卡龍公園今天下午3點半舉辦「桃界愛馬仕」促銷活動，戶外豔陽高照，家長帶幼童不畏體感溫度超過攝氏35度高溫，曬太陽排隊購買水蜜桃，每顆水蜜桃只要10元、每天限量300顆，不到半小時就賣完，小農擺攤叫賣「3或4顆水蜜桃、兩百元」也完售。

張敬昌表示，水蜜桃精品「桃界愛馬仕」就在梨山，由於有大甲溪上游清淨水源，香味、多汁、甜度及纖維細緻其他產地沒辦法比擬，全國產量也是最多。

台中市吉祥物石虎家族及唱跳姊姊也登台表演，幼童在舞台前與魔術秀老師熱烈互動，場面活潑熱絡。

「7月中旬過後口感最好」，台中市國際獅子會、同濟會、扶輪社及青商會各分會，接力認購超過2500盒，消費者認為香氣誘人，更有討喜粉紅色外觀，可說是媲美愛馬仕等級精品水蜜桃。

和平區長吳萬福說，「真正水蜜桃故鄉就在梨山」，每年產值超過2百噸，受到今年4月多雨影響減產超過3成，價格還是穩定的。

數百戶家庭頂著豔陽排隊購買梨山水蜜桃。（記者黃旭磊攝）

數百戶家庭頂著豔陽排隊購買梨山水蜜桃。（記者黃旭磊攝）

台中市農業局長張敬昌說，梨山水蜜桃是「桃界精品」。（記者黃旭磊攝）

台中市農業局長張敬昌說，梨山水蜜桃是「桃界精品」。（記者黃旭磊攝）

每天限量300顆水蜜桃，不到半小時就賣完。（記者黃旭磊攝）

每天限量300顆水蜜桃，不到半小時就賣完。（記者黃旭磊攝）

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