為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

應援來了！石龍宮大火沒泡麵吃 遊客轉戰福榕宮擠爆吃免驚

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，比平常還要多出不少。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，比平常還要多出不少。 （福榕宮提供）

2024/08/03 11:52

〔記者湯世名／彰化報導〕應援來了！南投景點「中寮石龍宮」有泡麵土地公之稱，是遊客口袋名單之一，不料1日發生大火，暫時無泡麵可吃，彰化縣芬園鄉139線的大竹福榕宮也以土地公請吃泡麵聞名，遊客紛紛轉戰福榕宮，今天（3日）週末假日果真擠滿遊客，粗估比平常假日的遊客還要多出許多，福榕宮也貼心準備滿滿的泡麵讓遊客爽吃，不虞匱乏。

石龍宮有泡麵土地公之稱，全國知名，是民眾出遊的口袋名單之一，有許多做生意的信眾會帶著整箱泡麵前來祈福、還願，24小時香火不間斷，不料1日凌晨發生大火，有信眾吃泡麵到一半驚慌逃生。消息傳到網路令網友大為震驚，紛紛祈禱無人傷亡，也有信眾說，這下沒泡麵吃，這陣子想要吃泡麵，恐怕只剩芬園大竹福榕宮了。

位於139線的彰化縣芬園鄉大竹福榕宮，香火鼎盛，近年來也因讓遊客、香客駐足吃泡麵而爆紅。福榕宮副主委許池沼說，他聽說石龍宮火災的消息，令人難過，希望石龍宮能盡快從災後重建恢復。

由於今天是週末假日，福榕宮人員研判可能會有不少遊客轉來這裡參香、吃泡麵，因此他們這兩天就已提供數量更多的泡麵；今天週六假日果真有不少遊覽車、轎車前來，遊客擠爆福榕宮，大家人手一碗泡麵大快朵頤，直呼「過癮」。許池沼說，他們會在陳列架上增加泡麵的數量，盡量滿足大家，供應不匱乏。

芬園鄉大竹福榕宮今天擠滿遊客吃泡麵，福榕宮也貼心準備滿滿的泡麵讓遊客爽吃。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天擠滿遊客吃泡麵，福榕宮也貼心準備滿滿的泡麵讓遊客爽吃。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，比平常還要多出不少，停車場擠爆車輛。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，比平常還要多出不少，停車場擠爆車輛。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，停車場也擠爆車輛。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，停車場也擠爆車輛。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵。 （福榕宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化芬園「土地公請吃泡麵」爆紅 春節7天狂嗑6萬碗
2024/02/20 17:38

彰化芬園「土地公請吃泡麵」爆紅 春節7天狂嗑6萬碗
頭牙向土地公祝壽 這間廟竟是奉上「泡麵」最大心
2019/03/08 22:13

頭牙向土地公祝壽 這間廟竟是奉上「泡麵」最大心

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
青三小！ 南投中寮知名泡麵土地公廟深夜爆衝突
2024/02/13 11:17

青三小！ 南投中寮知名泡麵土地公廟深夜爆衝突
土地公生日 知名泡麵土地公「石龍宮」香客吃2萬碗泡麵
2021/03/14 17:40

土地公生日 知名泡麵土地公「石龍宮」香客吃2萬碗泡麵

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
遊覽車1車1車來！彰化芬園土地公請吃泡麵 日嗑800碗恐斷炊
2024/05/20 07:09

遊覽車1車1車來！彰化芬園土地公請吃泡麵 日嗑800碗恐斷炊
「泡麵土地公」中寮鄉石龍宮大火 土地公毫髮無傷
2024/08/01 09:43

「泡麵土地公」中寮鄉石龍宮大火 土地公毫髮無傷
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播