應援來了！石龍宮大火沒泡麵吃 遊客轉戰福榕宮擠爆吃免驚

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，比平常還要多出不少。 （福榕宮提供）

2024/08/03 11:52

〔記者湯世名／彰化報導〕應援來了！南投景點「中寮石龍宮」有泡麵土地公之稱，是遊客口袋名單之一，不料1日發生大火，暫時無泡麵可吃，彰化縣芬園鄉139線的大竹福榕宮也以土地公請吃泡麵聞名，遊客紛紛轉戰福榕宮，今天（3日）週末假日果真擠滿遊客，粗估比平常假日的遊客還要多出許多，福榕宮也貼心準備滿滿的泡麵讓遊客爽吃，不虞匱乏。

石龍宮有泡麵土地公之稱，全國知名，是民眾出遊的口袋名單之一，有許多做生意的信眾會帶著整箱泡麵前來祈福、還願，24小時香火不間斷，不料1日凌晨發生大火，有信眾吃泡麵到一半驚慌逃生。消息傳到網路令網友大為震驚，紛紛祈禱無人傷亡，也有信眾說，這下沒泡麵吃，這陣子想要吃泡麵，恐怕只剩芬園大竹福榕宮了。

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位於139線的彰化縣芬園鄉大竹福榕宮，香火鼎盛，近年來也因讓遊客、香客駐足吃泡麵而爆紅。福榕宮副主委許池沼說，他聽說石龍宮火災的消息，令人難過，希望石龍宮能盡快從災後重建恢復。

由於今天是週末假日，福榕宮人員研判可能會有不少遊客轉來這裡參香、吃泡麵，因此他們這兩天就已提供數量更多的泡麵；今天週六假日果真有不少遊覽車、轎車前來，遊客擠爆福榕宮，大家人手一碗泡麵大快朵頤，直呼「過癮」。許池沼說，他們會在陳列架上增加泡麵的數量，盡量滿足大家，供應不匱乏。

芬園鄉大竹福榕宮今天擠滿遊客吃泡麵，福榕宮也貼心準備滿滿的泡麵讓遊客爽吃。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，比平常還要多出不少，停車場擠爆車輛。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵，停車場也擠爆車輛。 （福榕宮提供）

芬園鄉大竹福榕宮今天周末假日擠滿遊客吃泡麵。 （福榕宮提供）

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