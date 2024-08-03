基隆轉運站滿月缺失多 議員批悠遊卡無法加值、市府稱持續改善

基隆轉運站啟用剛滿月，議員指出仍有多項缺失。（記者盧賢秀攝）

2024/08/03 11:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆轉運站啟用滿月，但議長童子瑋和議員吳驊珈實地勘查，發現仍有車站資訊、動線指標待改善，連悠遊卡都無法加值，童子瑋說轉運站落後台北10幾年才完成，不希望連悠遊卡機都跟不上。市府交通處表示，持續滾動式檢討與改善。

基隆轉運站7月1日啟用，將國道客運、市區公車集中，和台鐵火站串聯，方便民眾轉乘，長童子瑋和市議員吳驊珈分別前往實地勘查，發現仍有多項缺失。

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童子瑋指出，基隆轉運站目前設置的悠遊卡加值機僅能購買TPASS定期票，卻無法進行加值。民眾的悠遊卡餘額不足，要在站外儲值好才能購買通勤月票，這實在不方便。他說，基隆轉運站已落後台北10餘年才啟用，不希望連悠遊卡機都跟不上。

此外增加轉運站及火車站、公車站完整的位置資訊圖，增設清楚完善的路線指標系統，引導市民正確方向，更不能忽視基隆觀光城市的魅力，國內外觀光客正在逐年增加，遊客來到基隆的第一站，應做好導引。他希望市政能更上軌道，讓基隆成為更舒適宜居的城市。

吳驊珈也在會勘後指出城際轉運站仍有多項缺失，要求整合車站資訊圖、加強出入口方向指標、現代化標示牌及位置資訊圖、改善站內環境整潔、悠遊卡加值機改善、候車動線調整改善、增加中英雙語指標、放大公車路線圖提升識讀、延長轉運站周邊照明時間等共12項改善建議，改善市民候車空間安全性及便利性。

基隆市政府交通處表示，自基隆轉運站啟用後，這段期間感謝市民的回饋及建議，市府目前正在強化基隆轉運站內外指標系統、照明、整潔度及服務品質，持續滾動式檢討與改善，讓市民能有個更為友善的候車空間。

基隆轉運站啟用滿月，議員指仍有多項缺失待改善。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）勘查轉運站的設施待改善，尤其是悠遊卡加值機和動線。（記者盧賢秀攝）

市議員吳珈（前左）勘查轉運站改善改善動線、加強指標系統。（記者盧賢秀攝）

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