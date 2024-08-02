避免愛車忘記定檢無法上路 環保局：手機簡訊救你一命

出廠滿5年以上機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。（環保局提供）

2024/08/02 20:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕機車未依規定時間定檢，將由公路監理機關註銷其牌照，無法於道路上行駛，台中市環保局指出，已移交31輛逾期未定檢機車，由監理機關註銷牌照，提醒車主登錄手機簡訊提醒定檢通知，以免忘了定檢影響自身權益。

環保局長陳宏益指出，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢，若機車逾期未定檢，將依空污法裁處500元罰鍰，逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

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設籍於台中市機車約180多萬輛，台中市每年應定檢機車高達126萬餘輛，環保局為響應中央2050淨零碳排目標，今年1月1日起，已全面停止寄發傳統定檢明信片，改以手機E化簡訊通知方式。

陳宏益提醒，尚未登錄的機車車主應盡速前往「台中市政府環境保護局機車定檢簡訊通知網」，登錄機車車牌號碼及手機號碼，加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，後續將於每年車輛定檢期間收到機車排氣檢驗簡訊提醒，申請流程簡單又環保。

只要機車設籍台中市，即符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址：（https://www.taichung.gov.tw/2277022/post）或掃描宣導活動海報QR-CODE條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，即可以手機簡訊取代紙本明信片，此舉環保，應定檢機車車主接收排氣定檢通知管道更申通，也不受限車主搬家，或居住在外地等因素影響，而錯過定檢通知，遭受行政處分。

台中市每年應定檢機車高達126萬餘輛。（環保局提供）

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