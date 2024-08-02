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中山大學校長李志鵬上任 盼打造為台灣南方哈佛

中山大字新任校長李志鵬於就職演說中強調，將人文與理工並重，致力將中山大學打造為「台灣南方的哈佛大學」。（中山大學提供）

中山大字新任校長李志鵬於就職演說中強調，將人文與理工並重，致力將中山大學打造為「台灣南方的哈佛大學」。（中山大學提供）

2024/08/02 19:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學今（2日）舉行第8任校長就職典禮，新任校長李志鵬在就職演說中強調，未來將秉持「藝文與包容、前瞻與創新」的願景，人文與理工並重，將中山大學打造為「台灣南方的哈佛大學」。

中山大學新校長李志鵬為美國康乃爾大學電機工程學系博士，2002年返台至中山大學通訊工程研究所任教，為中山大學特聘教授，先前借調至國科會工程處擔任處長，曾任中山大學教務長、總務長、工學院院長及電機系主任。曾獲選為IEEE會士、榮獲科技部（現國科會）傑出研究獎與中國工程師學會傑出工程教授獎，歷年來發表SCI期刊論文超過130篇、會議論文超過120篇。

教育部長鄭英耀出席典禮於致賀詞時幽默表示，「敢接這個重擔的人，真的很有膽！」他讚許李志鵬勇氣十足，寄予深深祝福。

李志鵬則強調，大學應與城市共生共榮，如同哈佛大學之於波士頓，中山大學應扮演高雄的城市的引擎，提供多元人才與源源不絕的創意，讓高雄有更大的發揮空間，致力建設中山大學成為台灣南方的哈佛，將是他的終身志業，將與高雄在地共創共榮，要讓世界看見南台灣的山海榮耀。

前任中山大學校長、現任教育部長鄭英耀出席新任校長就職典禮。（中山大學提供）

前任中山大學校長、現任教育部長鄭英耀出席新任校長就職典禮。（中山大學提供）

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