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週末2天好天氣！下週一轉雨 留意大低壓帶成颱

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2024/08/02 19:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕把握週末起兩天好天氣！中央氣象署預報，明、後兩天（3日、4日）各地天氣不錯，特別是下週日（4日）僅山區有零星短暫雷陣雨；但氣象署也提醒，未來兩週要注意日本南方、西北太平洋大低壓帶有無擾動生成，甚至進而發展成颱風。

氣象署預報員張承傳說，明、後兩天各地晴到多雲且高溫炎熱，大台北甚至有局部37度以上高溫發生的機率，不過下週起水氣又再度變多，午後比較容易出現短暫雷陣雨。

「下週一到下週二水氣又增多，苗栗以南可能會不定時出現局部短暫陣雨或雷雨」，張承傳說，午後新竹以北及東半部山區有局部短暫雷陣雨；下週三到下週五同樣水氣偏多，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布月長期天氣展望，提醒未來兩週台灣附近以偏南風為主，天氣是高溫炎熱伴隨午後雷陣雨的型態，中南部地區清晨上午也有降雨；溫度方面，未來兩週氣溫也都比氣候值更高。

「未來兩週也要注意日本南方有個大低壓帶的發展」，張承傳說，西北太平洋仍有熱帶擾動或氣旋發展的機會，以歐洲模式的預測來看，其熱帶擾動或氣旋發展的機率較高，美國模式的預測則較低，「八月本來就是颱風季節，未來兩週在日本南方海面都有發展機會，仍需持續注意觀察」。

而根據氣象署「季長期天氣展望」，未來一季氣溫偏暖到正常；雨量部分，8月雨量「正常到偏少」、9月到10月以正常至偏多。西北太平洋8月平均有5.5個颱風生成，侵台颱風平均數0.9個。#

未來兩週高溫炎熱、午後雷雨的天氣型態為主，並要注意西北太平洋的熱帶擾動發展。（氣象署提供）

未來兩週高溫炎熱、午後雷雨的天氣型態為主，並要注意西北太平洋的熱帶擾動發展。（氣象署提供）

各地預測高溫。（氣象署提供）

各地預測高溫。（氣象署提供）

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