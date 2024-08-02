屏東建國國小射箭隊洗車籌旅費 赴星挑戰國際賽奪2銅

建國國小射箭隊赴新加坡參加青少年射箭公開賽抱回兩銅。（記者羅欣貞攝）

2024/08/02 18:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立建國國小前年才成立射箭隊，今年就在全國青年盃摘金，暑假更靠著洗車籌旅費，順利赴新加坡參加青少年射箭公開賽，越級挑戰抱回2面銅牌，其中六年級陳祈恩更在個人銅牌戰中射出連續12支10分箭的佳績。

建國國小前年8月成立射箭隊，聘請剛從選手退役的黃冠中擔任教練，新手教練加上初次接觸射箭的學生們，卻展現不凡的實力，今年3月全國青年盃射箭錦標賽勇奪1金1銅，更在高雄市運動會拿下7金5銀3銅。

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今年暑假，射箭隊更挑戰新加坡青少年射箭公開賽，為了順利成行，射箭隊員們還洗車籌旅費，並如願站上國際舞台，7月26日至28日間，和來自新加坡、泰國、馬來西亞等國的高手一較高下，許多國外選手還是國中生。

經過激烈競逐，陳祈恩、林宸竹、盧建辰在Ｕ１５男生組團體對抗賽的銅牌戰中，以精彩表現奪下銅牌，陳祈恩更以連續12支10分箭的滿分成績，榮獲個人對抗賽銅牌。此外，Ｕ１５女生團體對抗賽由巫睿靚、劉琇綺、李季羲拿下第5名，Ｕ１５男生個人對抗賽林宸竹獲第6名；讓選手更有信心在今年底的全國總統盃爭取佳績。

建國國小校長溫昇泓表示，很開心射箭隊激發出孩子的無限可能，但目前他們練習的空間在地下室，而正式比賽都是在戶外，因此希望能為射箭隊爭取更好的設備改善場地。

陳祈恩（右起）、林宸竹、盧建辰榮獲U15男生組團體對抗賽銅牌，盧建辰後方為教練黃冠中。（記者羅欣貞攝）

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