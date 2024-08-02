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水里玩水節災後開園！改採自來水 祭門票、贈票優惠

南投水里玩水節颱風過後水源將改採自來水因應，屆時園區戲水設施也會全數開放。（記者劉濱銓攝）

南投水里玩水節颱風過後水源將改採自來水因應，屆時園區戲水設施也會全數開放。（記者劉濱銓攝）

2024/08/02 16:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里玩水節在凱米颱風期間停辦1個週末，本月3、4日將於災後重新開園，惟園區池水原本取自水里溪，但因風災後溪水仍混濁，水里鄉公所將改採自來水因應，並為衝刺8月的暑假玩水檔期，將祭出門票優惠，以及贈票等活動，盼天氣穩定後吸引遊客回流，嘉惠地方觀光產業。

水里鄉公所表示，風災導致園區內出現許多落葉、樹枝垃圾，經過1週的整理園區環境已恢復，但在水源部分，因清澈水里溪在風災後濁度仍高，為維護遊客戲水衛生與安全，重新開園將改採自來水，待後續溪水恢復清澈後，才會考慮抽取溪水使用，至於園區設施屆時也會全數開放。

公所也說，玩水節是每週六、日在水里親水公園登場，上週末因風災停辦1次，不過當時仍有遊客想要進場戲水，為服務在地民眾，並吸引外地遊客玩水，8月到9月的活動期間，將推出門票優惠，除了水里鄉民持續免費外，外地遊客若能給予園區5星好評，並在臉書按讚等，門票從150元下殺至只要100元就可入場。

另外，本週日（4日）為提前慶祝父親節，當天入園父子只要大聲說出「爸爸我愛你」即可獲得優待票，11日還有水里好聲音歌唱比賽，勝出可獲獎金2000元，玩水節期間憑入場票根，還可到南投市、集集鎮的特約店家消費享好康，希望透過多元活動與異業結合，能在8月再衝出一波人潮，讓在地餐飲旅宿業一掃颱風陰霾，重現暑期活動商機。

南投水里玩水節因颱風過後水里溪仍混濁，水源將改採自來水因應，以維護戲水衛生與安全。（記者劉濱銓攝）

南投水里玩水節因颱風過後水里溪仍混濁，水源將改採自來水因應，以維護戲水衛生與安全。（記者劉濱銓攝）

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