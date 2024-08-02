北迴線、縱貫線風災斷路今通車 駕駛員視角曝光！

因風災災損的台鐵北迴線、縱貫線路段，今天恢復通車。（台鐵公司提供）

2024/08/02 16:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到凱米颱風風災重創的台鐵北迴線和縱貫線共四處路段，經搶修後今天（2日）通車；台鐵也曝光駕駛員視角的照片，交通部也指出，短期內當列車經過災損處時會降低速度，等之後確保安穩後，才會慢慢提升原有車速。

凱米颱風毀壞台鐵縱貫線八掌溪橋，南橋台土堤路段遭沖刷掏空，以及北迴線小清水溪橋西正線沖毀、和仁=崇德間發生土石流；造成二處路線中斷。經過台鐵全力搶修，今天恢復全線正常行車。針對其他災損尚待修復補強項目，台鐵公司也成立復原工作小組，加速進行復原強化作業。

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台鐵公司董事長杜微在今日通車後，和工務處處長謝曜宇、東區營運處處長姜登凡、花蓮工務段段長李建勳等人到花蓮工務段、崇德站、及K56+600西正線工地，隨後搭乘4161次列車巡察崇德=和仁東正線、K53小清水溪橋、K51大清水溪橋、以及K48+600東西正線、及和仁站等處。

杜微表示，八掌溪及崇德=和仁間尚有許多加強工項待完成，台鐵公司基於行車安全，會審慎規劃加速辦理，例如八掌溪橋土堤段加固、小清水溪橋重建、K48及K56邊坡加強防護等，都將交復原工作小組推動。

今天通車部分車次因安全考量慢行，及原本雙線區段改為單線雙向行車造成延誤，已請行控處加強運轉整理、縮減列車行駛區間、及9月進行小幅改點來因應，請旅客見諒。

交通部長李孟諺今天也說明，以八掌溪那處的軌道災損修復後，因搶修路基要觀察穩定度並補強，因此列車經過災損處時先降速到10公里，且暫時都會有人員在現場注意狀況，等過兩週較穩定了，再慢慢提升時速到30公里，並慢慢恢復到原有的車速。

李孟諺說，北迴線小清水溪橋被沖毀的部分目前先以單線雙向通行，列車時程也會因為要停等而受影響，經過災損處也會先降低車速，該處路段也會有人員24小時監視。

因風災災損的台鐵北迴線、縱貫線路段，今天恢復通車，台鐵也曝光駕駛員視角照片。（台鐵公司提供）

因風災災損的台鐵北迴線、縱貫線路段，今天恢復通車。（台鐵公司提供）

因風災災損的台鐵北迴線、縱貫線路段，今天恢復通車。（台鐵公司提供）

因風災災損的台鐵北迴線、縱貫線路段，今天恢復通車。（台鐵公司提供）

因風災災損的台鐵北迴線、縱貫線路段，今天恢復通車。（台鐵公司提供）

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