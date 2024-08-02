為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

馬公夏日童樂趴明開幕會場趕工 市長率團隊上香祈福

馬公市長黃健忠率市政團隊，前往文澳祖師廟上香祈福。（馬公市公所提供）

馬公市長黃健忠率市政團隊，前往文澳祖師廟上香祈福。（馬公市公所提供）

2024/08/02 16:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的馬公夏日童樂趴，將於8月3日開幕，活動地點設於馬公市公所後方（澎湖國際廣場新店路與永祿街交會口草地）。為祈求活動圓滿成功，馬公市長黃健忠今（2）日率市政團隊前往文澳祖師廟上香祈福，同時會場也連夜加緊趕工，趕在明日開幕啟用。

黃健忠在主任秘書林寶伶、機要秘書陳志謙、文創課長蘇淑娟及課室隊所主管、文澳祖師廟主委吳榮文及氣墊工作團隊的陪同下，進行了上香、恭讀祈福文、獻果及獻財帛等儀式，祈求風調雨順、國泰民安以及童樂趴活動的順利圓滿。整個典禮莊嚴肅穆，簡單而隆重。

首次舉辦的馬公夏日童樂趴活動，將從8月3日持續至8月25日，每日下午3時30分至晚上9時30分開放。活動包括一系列精彩的活動和設施，旨在為馬公市的孩子們帶來更多的歡樂與美好回憶，同時也讓市民朋友和旅客感受到市政府對下一代的重視與關愛。

黃健忠表示，此次活動展現了市政團隊對創新施政與以民為本的承諾，希望透過這次大型主題活動，讓馬公市成為今年夏季的亮點。此次活動的成功籌辦離不開市民代表會的全力支持，市政團隊誠摯邀請全體市民攜家帶眷，共同參與這場夏日盛會，親臨感受活動現場的熱烈氣氛，期待為大家帶來一個充滿驚喜與歡笑的暑期回憶。

馬公夏日同樂趴，活動會場加緊趕工。（馬公市公所提供）

馬公夏日同樂趴，活動會場加緊趕工。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澎湖病危返鄉公定價就是「3萬元」凌天航空籲民眾勿受騙
2024/07/30 13:57

澎湖病危返鄉公定價就是「3萬元」凌天航空籲民眾勿受騙
128人大打出手！馬公市第一屆麻將大賽 雀王、雀后出爐
2024/06/08 20:34

128人大打出手！馬公市第一屆麻將大賽 雀王、雀后出爐

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
馬公市調解委員會第30屆成立大會 許麗音當選主席
2024/07/01 19:37

馬公市調解委員會第30屆成立大會 許麗音當選主席
馬公夏日童樂趴 8月3日開園
2024/07/19 17:02

馬公夏日童樂趴 8月3日開園

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播