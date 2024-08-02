馬公夏日童樂趴明開幕會場趕工 市長率團隊上香祈福

馬公市長黃健忠率市政團隊，前往文澳祖師廟上香祈福。（馬公市公所提供）

2024/08/02 16:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的馬公夏日童樂趴，將於8月3日開幕，活動地點設於馬公市公所後方（澎湖國際廣場新店路與永祿街交會口草地）。為祈求活動圓滿成功，馬公市長黃健忠今（2）日率市政團隊前往文澳祖師廟上香祈福，同時會場也連夜加緊趕工，趕在明日開幕啟用。

黃健忠在主任秘書林寶伶、機要秘書陳志謙、文創課長蘇淑娟及課室隊所主管、文澳祖師廟主委吳榮文及氣墊工作團隊的陪同下，進行了上香、恭讀祈福文、獻果及獻財帛等儀式，祈求風調雨順、國泰民安以及童樂趴活動的順利圓滿。整個典禮莊嚴肅穆，簡單而隆重。

請繼續往下閱讀...

首次舉辦的馬公夏日童樂趴活動，將從8月3日持續至8月25日，每日下午3時30分至晚上9時30分開放。活動包括一系列精彩的活動和設施，旨在為馬公市的孩子們帶來更多的歡樂與美好回憶，同時也讓市民朋友和旅客感受到市政府對下一代的重視與關愛。

黃健忠表示，此次活動展現了市政團隊對創新施政與以民為本的承諾，希望透過這次大型主題活動，讓馬公市成為今年夏季的亮點。此次活動的成功籌辦離不開市民代表會的全力支持，市政團隊誠摯邀請全體市民攜家帶眷，共同參與這場夏日盛會，親臨感受活動現場的熱烈氣氛，期待為大家帶來一個充滿驚喜與歡笑的暑期回憶。

馬公夏日同樂趴，活動會場加緊趕工。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法