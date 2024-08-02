媽祖節挨批沒專屬海巡遶境 宜縣府加開250個名額

宜蘭縣府調派花蓮2艘賞鯨船支援「蘭陽媽祖文化節」海巡活動，今天公告加開250個專屬海巡遶境名額，共分588元、888元2大專案，5日開放線上報名。（記者王峻祺攝）

2024/08/02 15:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽媽祖文化節將在9月20日登場，縣府今年與旅行社合作，推出「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」行程，因要價2000元起跳，加上海陸遶境行程被迫綁在一起挨批「搶錢」，經縣府調派花蓮2艘賞鯨船支援，今天公告加開250個專屬海巡遶境名額，共分588元、888元2大專案，5日開放線上報名。

宜蘭宗教年度盛事「蘭陽媽祖文化節」，一連3天將舉辦海陸遶境，9月20日一早由百艘船隻及13艘賞鯨船組成媽祖專屬船隊出海巡海，在南方澳漁港集結後，與神尊一同起駕航行，遶行龜山島，抵達頭城烏石港入港舉行儀典，接續展開2天半的陸巡遶境。

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今年宜蘭縣府與主祀宮廟南天宮為促進宗教觀光，推出限量1千人專屬優惠遊程，但有縣民發現，主辦方取消往年單純搭船海巡方案，被迫綁定住宿，對大部分宜蘭人來說，根本沒必要多花2千元以上價錢「住宿跟團」。

經主辦單位緊急調派花蓮2艘賞鯨船投入支援後，規劃加碼「專屬海巡活動」，並在今天公布方案，8月5日開放線上報名，共分588元及888元專案，2者合計限量250個名額。

南天宮指出，588元專案會贈送紀念T恤、紀念帽、媽祖御守；888元專案除有紀念T恤、帽子外，再贈送金媽祖限定金幣、袖套、毛巾及絨毛娃娃，預計還會推出第三波活動，鼓勵海巡民眾繼續參加陸巡，可集章換好禮。

針對有民眾反映，往年參加海巡不一定會遶行龜山島一事覺得遺憾。南天宮表示，海巡出航後，均會朝龜山島航行，但考量當天氣候、海象狀況及賞鯨船馬力與祭典時間等因素，部分船隻確實無法遶行，但會盡量靠近龜山島，敬請民眾見諒。

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