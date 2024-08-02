凱米過後二仁溪電子廢棄物全都露 環團促快移除

環團質疑凱米颱風過境，二仁溪部分電子廢棄物被沖刷出來，有的甚至流入海裡。（圖由晁瑞光提供）

2024/08/02 14:51

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過境，環團到台南市二仁溪勘查，發現原本覆蓋住的電子廢棄物全都露，部分甚至被沖刷到海裡去，環團質疑這些電子廢棄物重金屬嚴重超標，呼籲政府趕快移除，不要再拖了。台南市環保局則表示，這次凱米颱風並未造成廢棄物被沖走情事，市府待經費到位後將執行清理工作。

台南市二仁溪畔的灣裡地區，因早年提煉廢五金時丟棄不少電子廢棄物，過去政府已花費至少20億元清理，後來經河海水沖刷又發現有部分電子廢棄物，迄今還殘留有4小處尚未清理。

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台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，這次凱米颱風過境，又有部分電子廢棄物被沖刷出來，有的甚至流入海裡，這些電子廢棄物包括銅、鋅等多種重金屬嚴重超標，會對環境造成污染，呼籲政府趕快清除。

社大環境小組召集人黃煥彰說，二仁溪電子廢棄物經委託工研院試挖處理後，場地復原，但颱風過後，原覆蓋的泥土都衝進二仁溪了，各種電子廢棄物又全都露了。這次強降雨與積水又有多少重金屬溶出？甚至還有戴奧辛，環團已訴求多年，迄未清除。

環保局表示，該案試驗計畫契約量僅處理300立方，挖除後經現地乾濕分選處理後，廢棄物皆已離場，未因這次凱米颱風造成廢棄物被沖走情事。另外，二仁溪廢棄物處理經費先前六河分署調查高雄市及台南市共4處，所需經費需14億，依分工由中央編列經費地方執行，市府待經費到位後將執行清理工作。

凱米颱風前，二仁溪電子廢棄物工研院試挖處理後，場地復原。（圖由黃煥彰提供）

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