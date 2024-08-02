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氣象署「季長期天氣展望」出爐 8月雨偏少、9到10月正常偏多

氣象署公布「季長期天氣展望」。（氣象署提供）

氣象署公布「季長期天氣展望」。（氣象署提供）

2024/08/02 10:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕8月是盛夏，中央氣象署最新「季長期天氣展望」出爐，未來一季氣溫偏暖到正常；雨量部分，8月雨量「正常到偏少」、9月到10月以正常至偏多。

氣象署指出，氣候上而言，8月份是台灣的盛夏季節，以晴朗炎熱的天氣型態為主，午後偶有局部雷陣雨；同時，西北太平洋8月平均有5.5個颱風生成，侵台颱風平均數0.9個。

9月份為夏秋轉換時期，大陸冷高壓開始發展，氣溫逐漸下降；9月份西北太平洋上颱風活動仍舊活躍，颱風生成平均數有5.1個，侵台平均數為0.8個。

10月份進入秋季，東北季風天氣型態轉趨明顯，天氣也漸轉涼，同時中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會減少。

氣象署指出，未來一季台灣地區氣溫、雨量預報來看，台灣氣溫為偏暖至正常；雨量預報來看，8月雨量為正常至偏少，9月至10月以正常至偏多雨為主，但長期雨量預報不確定性大。

氣象署指出，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶東太平洋維持冷海溫距平且向赤道中太平洋延伸，模式預測熱帶中東太平洋的冷海溫距平持續，有發展為反聖嬰事件的可能。

氣象署公布「季長期天氣展望」。（氣象署提供）

氣象署公布「季長期天氣展望」。（氣象署提供）

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