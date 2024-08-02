延續新北與德國史坦堡深厚友誼 三民高中參訪德國姐妹校

三民高中參訪德國史坦堡姊妹校康芬豪森中學，與國際青年營活動，獲當地媒體報導。（三民高中提供）

2024/08/02 09:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中7月19日至8月4日由校長彭盛佐率同23位師生參訪德國史坦堡姊妹校康芬豪森中學（Kempfenhausen School），並參加來自5國、8城市近百位青年學子參與的史坦堡國際青年營活動，三民高中參訪團還獲得當地媒體報導，讓台灣國旗也能驕傲地出現在版面上，留下台德交流情誼和美好記憶。

彭盛佐說，三民高中與德國姊妹校康芬豪森中學已締結27年情誼，此次為兩校第21次的輪流互訪交流，姊妹校新任校長Thomas Raidt首次接待，表示將於2025年率隊訪台。

請繼續往下閱讀...

三民高中學生在姊妹校除了入班參與音樂及美術課程外，還分組報告介紹台灣著名景點，並表演流行舞蹈，向德方師生展示台灣文化，訪問期間，德方老師及學生帶領三民高中學生參訪慕尼黑市區、新天鵝堡及德國古農莊博物館等景點。晚間則回到接待家庭，體驗最道地的德國日常生活。

彭盛佐說，史坦堡著名的Starnberger See湖邊風景如畫，學生們每天能在湖邊散步、游泳，與學伴互動，7天參訪活動，讓台灣學生們感受到德國接待家庭的熱情，參訪學生高怡暄表示，她發現接待家庭很貼心地為她著想，全家說英文，就是為了能讓她理解交談的內容，這讓她十分感動。

三民高中師生此次參訪重頭戲史坦堡國際青年營活動，集結來自德國、法國、波蘭、匈牙利及台灣等5個國家、8個城市近百位14至17歲青年學子，齊聚於DJH Possenhofen青年旅館，共度7天6夜，分享不同國籍文化，結交外國朋友，是一個難得的國際接觸與交流體驗。

營隊開幕式由市長Georg Scheitz及史坦堡區青年團官員主持，他們以種植葡萄藤象徵友誼長存和長期夥伴關係，當地媒體報導版面更出現三民高中師生和台灣國旗，成為焦點。

本次青年營主題為「創造明天，成為積極的變革者」（Create Tomorrow, Be a Positive Changemaker），營隊中設有舊衣升級、身體表達、自創歌曲、影像製作、創意舞蹈、戲劇展示及美術探索等七個工作坊，學生們需克服語言障礙，與各國學生交流，分享台灣文化及食物；參訪學生林柔安說，青年營工作坊對她很有挑戰性，全英文授課和不熟悉的藝術領域讓她感到壓力，但這也讓她意識到練好國際語言的重要性。

新北市立三民高中師生參訪德國史坦堡康芬豪森中學，並參與學校活動。（三民高中提供）

三民高中師生參訪德國史坦堡姊妹校康芬豪森中學。（三民高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法