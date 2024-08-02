週末前高溫炎熱 估下週午後降雨逐日增多

氣象粉專指出，預估今日至週末持續氣溫炎熱，午後降雨則會稍緩，不過下週午後熱對流降雨的趨勢可能會逐日增多，且下週後期中南部降雨也可能增多。（資料照）

2024/08/02 09:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣晴朗炎熱，午後易有短暫陣雨，氣象粉專指出，預估今日至週末持續氣溫炎熱，午後降雨則會稍緩，不過下週午後熱對流降雨的趨勢可能會逐日增多，且下週後期中南部降雨也可能增多。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天至週末台灣為西南風且環境水氣不多的環境，預測各地氣溫炎熱，普遍高溫約33至35度，其中大台北盆地、中南部內陸及東部峽谷區則有連日36度或以上高溫出現機會。提醒民眾盡量避免在中午高溫時段外出，出門時請多補充水分、做好防曬。

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「天氣風險 WeatherRisk」表示，在早晚時段中南部有短暫陣雨機會，午後山區也有熱對流雷陣雨可能，預估降雨影響的程度再較過去幾天減緩許多，影響不大。不過，山區仍有機會出現瞬間較大雨勢，前往山區還是要留意天氣變化，注意安全。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，目前日本南方海面為一大低壓區發展中，預測下週此低壓區有往台灣東部海域靠近並滯留的趨勢，這可能會使台灣附近的大氣狀態變得較不穩定，預估下週初台灣的天氣型態雖然與近日類似，但午後熱對流降雨的趨勢可能會逐日增多。且預測下週後期西南季風有往台灣附近延伸的趨勢，屆時迎風中南部降雨可能有增多機會了，未來需持續觀察。

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