夏令營溯溪活動未提備查 竹縣府稽查還揪出多項違規

新竹縣尖石鄉發生夏令營溯溪活動意外，新竹縣政府教育局和交通旅遊處等局處今（1日）上午會同現勘稽查。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/01 20:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉發生夏令營溯溪活動意外，縣府交通旅遊處等局處今（1日）上午會同現勘，縣府晚間發布稽查結果表示，主辦的中華民國領導智能教育發展協會辦理溯溪活動未依規定備查和保險，承辦的武林帖業者並未合法申請民宿登記、未符合農業用地使用，及涉及違章建築，都將依相關規定處分。

教育局表示，經查該夏令營活動內有溯溪課程，但業者未依據教育部辦理溯溪活動應注意事項報縣府教育局備查，且業者雖依規投保公共意外責任險，但部分未達法令規定最低保險金額。

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教育局長楊郡慈指出，武林帖因過去有辦理溯溪活動，本為體育署列管的查核對象，該局7月23日曾現場查核，當時業者因未能出示部分教練的溯溪證照及有教練證照過逾而被要求補件。對於這次帶團發生意外的2名教練，業者表示僅徐姓教練有救生員證照、沒有山域嚮導（溯溪類別）證、溯溪教練證照，張姓助教沒有任何證照，7月31日案發當時進行的是漂漂河活動不是溯溪，溯溪課程原訂8月1日舉辦。依規定，從事溯溪活動隨隊至少有一人為山域嚮導（溯溪類別），因此整起案件尚待進一步查證確認。

新竹縣政府指出，該活動如涉及水域遊憩活動，依據發展觀光條例第36條規定，帶客從事水域遊憩活動具營利性質者，應投保責任保險，其投保責任保險給付項目則須符合水域遊憩活動管理辦法第10條相關規定，如未達最低投保金額者，依據發展觀光條例裁罰標準附表八可裁處3萬元以上15萬以下罰鍰，並禁止活動。

因現場查有住宿行為，但業者並未合法申請民宿登記，因此交旅處將依民宿管理辦法暨發展觀光條例裁罰標準附表五，裁處8萬4千元；同時，現況未經申請興建建物、鋪設水泥鋪面、遊憩設施等與農業經營無關的設施，依農發條例69條規定請區域計畫法主管機關依權處理。

另該地編定為農牧用地，現況興建建物、鋪設水泥鋪面經農業主管機關認定，未符合農業用地使用，將依違反區域計畫法規定辦理依法開罰6萬以上30萬以下的罰鍰。本案涉及違章建築，將請尖石鄉公所依規查報，縣府工務處再依建築法規定辦理，後續將排定違章建築強制拆除。

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