喜憨兒首創AI公益禮盒 公益大使凱希暖心相挺

喜憨兒基金會推出喜憨兒首創AI的中秋系列產品，今邀請「天才衝衝衝主持人-徐凱希」（中）擔任公益大使。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 18:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣第一個成立庇護性烘焙屋並推廣公益月餅的喜憨兒基金會，累積了27年銷售中秋月餅的經驗，今年推出喜憨兒首創AI的中秋系列產品，今（1日）特別邀請「天才衝衝衝主持人-徐凱希」擔任公益大使，號召大眾支持結伴做公益。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，為了跨世代溝通並吸引不同族群來了解並接納心智障礙者，今年中秋禮盒設計，除了AI盒外，特別與三位插畫家合作，已持續多年溫暖守護喜憨兒的幾米，從繪本《世界別為我擔心》裡挑選兩幅結合自然元素且充滿童話氣息的圖，還有將自己的愛貓躍上禮盒圖案的Cindy Wume，以及兒童島筆下的小狐狸、小黑狗一同欣賞月光。期待透過這些療癒人心的作品，讓大眾珍視喜憨兒的純真。

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凱希提到過去也會購買喜憨兒基金會的中秋月餅，這幾年更推出了創新的口味，其中最喜歡的是抹茶Q心和金沙奶黃，今年也會持續購買與親朋好友分享。

今年最特別的莫過於AI公益禮盒-奇幻時光：內容有北歐鬆塔、堅果塔、尊爵巧克力餅乾以及摩卡杏仁餅乾等長期熱銷的西點餅乾組合。

新竹縣政府今年率先認購500盒中秋禮盒，勞工處副處長林東山期待發揮拋磚引玉的力量；縣議員蔡志環、朱健銘、及歐陽霆助理也到場支持。啟德重機董事長胡漢龑也善心認購100盒喜憨兒中秋月餅，為憨兒們加油打氣。

此外並有喜憨兒與星球工坊聯名的爆米花禮盒，手提盒設計結合憨兒手繪畫作，並有隨手包小包裝，每售出一盒星球工坊另捐出10元支持喜憨兒服務方案。

即日起各式喜憨兒中秋禮盒，在喜歡你購物網以及全國喜憨兒門市皆可預購，8月25日前下單享有早鳥優惠。

喜憨兒基金會邀請徐凱希（中）擔任公益大使，號召大眾支持結伴做公益。 （記者廖雪茹攝）

喜憨兒中秋禮盒。（記者廖雪茹攝）

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