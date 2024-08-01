苗124乙線、苗22線拓寬 公路局會勘這樣說

苗124乙線部分路段彎曲，路幅緊縮，縣府爭取拓寬。（資料照）

2024/08/01 19:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗124乙線、苗22線是聯絡觀光景點重要道路，但部分路段狹窄影響會車，苗栗縣政府向交通部公路局爭取拓寬，立委邱鎮軍邀集公路局會勘，公路局副局長林聰利說，苗22線截彎取直的懸臂橋工法需再討論；至於124乙線，公路局請苗縣府調整計畫後提送公路局審查，通過後送交通部核定。

林聰利說，苗124乙線工程應稍微調整，建議苗縣府調整計畫；至於苗22線，公路局會請業務單位與苗縣府共同討論推動。邱鎮軍指出，兩條道路都是重要觀光景點幹道，但須解決瓶頸路段問題改善。苗22線可通往獅潭鄉原住民聚落，立委伍麗華也派團隊成員出席希望共同協助推動此案。

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苗栗縣工務處指出，苗124乙線是通往南庄老街主要聯絡道，全段幾乎都12公尺寬，但6.1公里到7.08公里處為6到8公尺寬，路幅緊縮及坡度陡峭，遊客與居民常發生事故。

工務處針對苗124乙線的原計畫採原路段拓寬，設置上下邊坡擋土牆設置及懸臂板，但尾段坡度及轉彎弧度大，計畫截彎取直增設擋土牆，改善道路線型。

至於苗22線可串連雲洞宮、鳴鳳山、北隘勇古道、鳴鳳古道等景點，不過有2處路段為瓶頸道路，縣府指出於，花季、螢火蟲季時常塞車，爭取列入生活圈道路交通系統建設計畫，以便推動拓寬。

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